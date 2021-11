Atp Finals di Torino, Sinner batte Hurkacz (6-2/6-1) e la dedica in lacrime a Berrettini. Sinner si qualifica se...

Capolavoro Sinner alle Atp Finals di Torino, batte Hurkacz e resta in corsa. L'italiano si qualifica se...

Un autentico capolavoro di Jannik Sinner alle Atp Finals. Perché di fronte aveva un avversario (il polacco Hurkacz) che gli aveva impedito di vincere il primo Master 1000 in carriera (a Miami). Perché nelle ultime uscite non era stato brillantissimo. Perché il tennista azzurro ha dovuto sostituire l'amico e compagno di Davis Matteo Berrettini. E soprattutto perché ha saputo di dover scendere in campo con il preavviso di... qualche ora (appena 4), quando cioè lo stesso Berrettini ha sciolto le riserve sul suo ritiro dalle Finals di Torino. Un po' come quando ti chiamano, in versione tappabuchi, per sostituire il decimo a calcetto e ti tocca anche... risolvere la partita. E di partita non ce n'è stata tra Sinner e Hurkacz, nonostante tutto. O meglio, nei primi game si è notato tutto il disagio di un giocatore che ha avuto pochissimo tempo per realizzare di essere entrato, seppur in corsa, tra i magnifici otto del tennis mondiale. Ma palla break salvata su palla break salvata (4 solo nel primo set), per l'altoatesino è montata la fiducia e il braccio ha iniziato a maciullare il malcapitato polacco. Di rovescio, poi, Sinner ha creato grattacapi al boia di Federer a Wimbledon (gioca ricordarlo...). Primo set portato a casa con un doppio break. Anche nel secondo, dopo aver annullato il quinto break point di Hurkacz, il tennista azzurro ha strappato il servizio, dilagando e chiudendo la pratica, contro ogni pronostico, in appena due set (6-2/6-1). Il capolavoro lo ha completato con la dedica a Berrettini a fine gara: “Matteo sei il mio idolo” (la scritta sulla telecamera) e rincarando la dose nelle interviste: “Giochiamo solo per Matteo”.

Giovedì ci sarà l'esame Medvedev, tennista numero due al mondo e co-favorito con Djokovic per la vittoria finale nel Master piemontese di fine anno. Comunque andrà sarà stato un successo. Però crederci non costa nulla e il successo per 2-0 contro Hurkacz ha rimesso clamorosamente in corsa Sinner per il passaggio del turno, nonostante abbia ereditato la sconfitta di Berrettini contro Zverev.

Atp Finals Torino, Sinner passa se...

Il regolamento

I quattro giocatori inseriti in ogni gruppo si stanno sfidando tra di loro e i primi due classificati di ogni gruppo, dopo aver disputato tre incontri a testa, accederanno alle semifinali. Il primo classificato del Gruppo Verde sfiderà il secondo classificato del Gruppo Rosso, mentre il primo del Gruppo Rosso affronterà il secondo classificato del Gruppo Verde. In caso di parità tra due o più giocatori dopo la conclusione dei gironi, la gerarchia dei criteri è la seguente:

* il numero di vittorie

* il numero di incontri disputati (nel caso che qualcuno non giochi uno dei match per infortunio, come nel caso di Sinner)

* Scontri diretti tra i tennisti interessati

* La più alta percentuale di set vinti e la più alta percentuale di game vinti

In sostanza, non solo Sinner dovrà battere Medvedev, ma ci sarà da sperare nella sconfitta di Zverev con Hurkacz, perché l'italiano è penalizzato dal poter giocare solo due partite su tre (secondo criterio). Un'impresa clamorosa. Ma cosa costa sperare?

