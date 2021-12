Napoli, Osimhen positivo al Covid. Il virus infetta il campionato: ecco i 32 contagiati

Si è fermato il campionato ma corrono i contagi in serie A con i positivi che sono arrivati a quota 26 sull'onda di Omicron. Gli ultimi in ordine di tempo sono Victor Osimhen del Napoli, che aveva appena ritrovato Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, i due tesserati in casa Atalanta, i quattro calciatori dello Spezia e gli altrettanti membri del gruppo squadra della Fiorentina (tra solo un calciatore, rimasto anonimo).

Un altro caso si è registrato nel Verona: si tratta di Giangiacomo Magnani. Il club gialloblu sottolinea come il difensore presenti anche dei sintomi, nonostante sia regolarmente vaccinato, ed è in isolamento nel proprio domicilio fuori dal Veneto. Non ha avuto contatti con il resto del gruppo negli ultimi sette giorni.

Positivi anche due giorni giocatori del Sassuolo, che però non ha svelato i nomi: sono risultati positivi ai test effettuati nella giornata di ieri, ma i due tesserati non hanno avuto contatti con il resto della squadra e sono stati messi in isolamento.

Casi anche nel Bologna, che ha comunicato che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare».

Diventano così 32 i contagiati e undici le squadre di Serie A colpite dalla nuova ondata della variante Omicron. Numero in continua crescita con il passare delle ore e che rischia di decimare le varie rose in vista della ripresa del campionato, in programma il 6 gennaio.

I positivi in Serie A

Atalanta: due componenti del gruppo squadra (non specificati); Empoli: tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Fiorentina: un calciatore (non specificato), tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Genoa: Criscito, Shevchenko; Napoli: Osimhen, Lozano; Salernitana: sei giocatori (non specificati); Spezia: Kovalenko, Manaj, Hristov, Nzola; Torino: Verdi, un altro giocatore (non specificato), un membro dello staff (non specificato); Verona: Magnani; Sassuolo: due componenti del gruppo squadra (non specificati); Bologna: Molla, Viola, Dominguez.

Il virus circola anche tra le squadre giovanili: la Juventus ha appena annunciato sette casi, quattro calciatori dell’Under 23 e altri due più un membro dello staff tecnico della Primavera.

Un attaccante "negativo"

Ciro Immobile torna in campo. Il rientro dell’attaccante della Lazio dopo la positività al Covid è avvenuto questa mattina, alla ripresa degli allenamenti, agli ordini di Maurizio Sarri a Formello. Il bomber biancoceleste ha effettuato il tampone come tutto il gruppo squadra ed è finalmente risultato negativo dopo aver saltato le ultime due partite contro Genoa e Venezia. Nel pomeriggio è prevista una nuova seduta, mentre Sarri fa la conta degli attuali indisponibili. Ancora affaticato Hysaj, infortunato Acerbi (lesione muscolare al flessore della coscia sinistra), entrambi out per la sfida con l’Empoli. Oggi hanno saltato la prima seduta anche Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Romero e Akpa Akpro, quest’ultimo convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa.

