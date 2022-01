L'Inter va sotto, soffre, pareggia e sorpassa il Venezia al 90' con Dzeko

INTER-VENEZIA 2-1

MARCATORI: 19'pt Henry, 40'pt Barella; 45' st Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 5.5 (1'st Dimarco 6); Darmian 6 (28'st Dumfries 7), Barella 7 (27'st Vidal 6), Brozovic 6 (37' t Vecino sv), Calhanoglu 6, Perisic 6; Dzeko 6.5, Martinez 5.5 (28'st Sanchez 6). In panchina: Cordaz, Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Sensi, Gagliardini.

Allenatore: Inzaghi 6.5.

VENEZIA (5-3-2): Lezzerini 6; Ampadu 6.5, Caldara 5.5, Ceccaroni 5.5, Modolo 6, Ullmann 6.5; Cuisance 6 (21'st Peretz 6), Vacca 6 (25'pt Fiordilino 6), Tessmann 6.5 (21'st Kiyine 5.5); Henry 7 (37'st Nani sv), Okereke 6.5 (37'st Sigurdsson sv).

In panchina: Maenpaa, Neri, Molinaro, Makadji, Pecile, Bah, Mozzo.

Allenatore: Zanetti (indisponibile, in panchina Bertolini) 6.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 5.5.

NOTE: serata fredda, terreno non in buone condizioni. Ammoniti: Barella, Bastoni, Lezzerini, Modolo, Kiyine, Caldara, De Vrij.

Angoli: 6-0. Recupero: 1'; 4'.

Con molta più fatica del previsto l’Inter vince contro un ottimo Venezia 2-1 e tenta la mini fuga in vetta. A San Siro decide un gol al 90' di Edin Dzeko, che rompe il digiuno che durava da nove gare (in tutte le competizioni), regalando ai nerazzurri 3 punti pesantissimi. Ai veneti non basta una grande prova di carattere e l’iniziale vantaggio di Henry, pareggiato poi da Barella. La squadra di Inzaghi vola momentaneamente a +5 sul Milan secondo, mentre gli uomini di Zanetti rischiano di scivolare in zona retrocessione in caso di successo del Cagliari contro la Fiorentina. Come da copione sono i nerazzurri a fare la gara sin dall’inizio, ma inaspettatamente al 19' gli ospiti vanno in vantaggio con Henry, che scappa alle spalle di Skriniar sul cross perfetto di Ampadu e di testa batte Handanovic per l’1-0 veneto. La reazione interista comunque arriva, più di nervi che di qualità, e porta al gol del pareggio al 40': cross di Darmian da destra, Perisic colpisce al volo ed impegna Lezzerini in tuffo, ma Barella si avventa sulla respinta e fa 1-1 tra le proteste del Venezia, che reclamava una precedente gomitata di Dzeko ai danni di Modolo. Nella ripresa, al 58', l’Inter ha una grande chance per ribaltare tutto con Dzeko, ma il bosniaco mette incredibilmente alto da due passi contrastato da Lezzerini, che non era riuscito a trattenere un colpo di testa di De Vrij. La formazione lagunare però si difende con personalità e molto ordine, così Simone Inzaghi prova a giocarsi qualche carta dalla panchina per rompere l’equilibrio. Nel finale, proprio al 90', ci pensa Dzeko a togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri, bravissimo a svettare sul cross di Dumfries e regalare il successo ai suoi.

© Riproduzione riservata