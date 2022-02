Juve quarta, subito Vlahovic e Zaccaria. Il Napoli vince e spaventa l'Inter

Juventus-Verona 2-0

Marcatori: 13' pt Vlahovic; 16' st Zakaria

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6.5, de Ligt 6.5, Chiellini 6.5 (30' st Rugani sv), De Sciglio 6; Zakaria 7 (38' st McKennie sv), Arthur 6, Rabiot 6.5; Dybala 6.5 (15' st Cuadrado 6), Vlahovic 7, Morata 7 (38' st Kean sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Ake. Allenatore: Allegri 7.

Verona: Montipò 6; Ceccherini 5.5 (27' st Retsos sv), Gunter 5, Casale 6 (39' st Sutalo sv); Depaoli 6, Ilic 5.5 (39' st Praszelik sv), Veloso 5.5 (1' st Bessa 5.5), Lazovic 6.5; Barak 5 (27' st Kalinic sv), Tameze 6; Lasagna 5.5. In panchina: Chiesa, Berardi, Cancellieri, Coppola. Allenatore: Tudor 5.5

Arbitro: Massimi di Termoli 6. . NOTE: serata fredda; terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Depaoli, Morata. Angoli: 6-5 per la Juventus. Recupero: 0'; 4'.

Torino: La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-0 nella partita della 24esima giornata di Serie A giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri è stato il primo successo dopo che negli ultimi quattro precedenti gli scaligeri erano rimasti imbattuti (due vittorie e due pareggi). La squadra di casa ha anche confermato la sua imbattibilità allo Stadium contro il Verona, con 26 successi e 5 pareggi. Stasera c'era grande attesa in casa Juve per la gara di debutto di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria e i due neo acquisti della Vecchia Signora non hanno deluso, giocando un’ottima priva e andando entrambi in gol.

Venezia-Napoli 0-2

Marcatori: 14'st Osimhen, 55'st Petagna.

Venezia: Lezzerini 6; Ebuehi 4.5, Caldara 5.5, Ceccaroni 6, Haps 5.5; Crnigoj 6 (25'st Busio 5.5), Ampadu 6.5 (33'st Fiordilino 6), Cuisance 5.5 (33'st Nsame 6); Johnsen 5.5 (25'st Aramu 6), Okereke 6, Nani 5.5 (17'st Henry 5.5). Allenatore: Zanetti 6.

Napoli: Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrhamani 6.5, Juan Jesus 6.5, Mario Rui 6, Fabian Ruiz 6, Lobotka 6.5, Politano 6.5 (34'st Elmas 6), Zielinski 6 (43'st Ghoulam sv), Insigne 5.5 (34'st Mertens 6), Osimhen 7 (43'st Petagna 6.5). Allenatore: Spalletti 6.5.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.

Note: Espulso: Ebuehi al 50'st per gioco violento. Ammoniti: Mario Rui, Busio, Lobotka, Ceccaroni. Angoli: 2-6. Recupero: 0'pt, 11'st.

Venezia. - Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono al Napoli di espugnare il Penzo e di portarsi a -1 dall’Inter (che ha una gara in meno) a 6 giorni dallo scontro diretto del Maradona. Lotta come può ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca il Venezia, fermo a quota 18 e in piena zona retrocessione dopo il sorpasso operato dal Cagliari. Proprio sui piedi del 9 nigeriano del Napoli la prima chance per i partenopei, ma la chiusura provvidenziale di Caldara impedisce ad Osimhen di prendere lo specchio della porta. Dall’altro lato non impensieriscono i tentativi velleitari di Ebuehi e Cuisance su punizione. Ancora il portiere del Napoli si sdraia in avvio di ripresa per bloccare la stoccata da fuori di Crnigoj poi qualche attimo di apprensione in campo per uno scontro fortuito tra Ebuehi e l’arbitro Mariani. Al 50' il terzino dei lagunari e il direttore di gara sbattono testa contro testa e rimangono a terra per qualche minuto. Quattro giri di lancette più tardi e il Napoli trova il gol. Splendido cross dalla destra di Politano, stacco imperioso di Osimhen che svetta tra Ebuehi e Caldara e batte Lezzerini. Nel recupero extra large i lagunari rimangono in 10 per un fallaccio di Ebuehi su Mertens ma hanno un’occasione con Henry che però colpisce debolmente di testa. All’ultimo respiro, in contropiede, Petagna chiude i conti con un tap-in su respinta da Lezzerini.

Sampdoria-Sassuolo 4-0

Marcatori: 5' pt Caputo, 7' pt Sensi, 18' st Conti, 46' st Candreva (rig).

Sampdoria: Falcone 7; Bereszynski 6.5, A. Ferrari 6, Colley 6.5, Murru 6 (30' st Augello 6); Candreva 7.5, Rincon 6.5 (30' st Vieira 6), Thorsby 6; Sensi 7.5; Caputo 7, Gabbiadini 6 (36' pt Supriaha 5.5, 13' st Conti 7). Allenatore: Giampaolo 7.

Sassuolo: Consigli 5; Muldur 5.5, Chiriches 5, G. Ferrari 5.5, Kyriakopoulos 5.5; Frattesi 5.5 (15' st Harroui 6), Lopez 5.5 (28' st Henrique 5.5); Berardi 6 (39' st Ceide sv), Raspadori 5.5, Traore 6 (15' st Defrel 6); Scamacca 5.5. All. Dionisi 5.

Arbitro: Maresca di Napoli 6.

Note: Ammoniti: Candreva, Raspadori, Scamacca, Falcone. Angoli: 3-9. Rec. 4' pt, 4' st.

Bologna-Empoli 0-0

Bologna: Skorupski 6.5; Soumaoro 6, Medel 6, Theate 6; De Silvestri 6 (24'st Kasius 6), Soriano 6 (24'st Barrow 6), Schouten 5.5, Svanberg 6 (35'st Aebischer sv), Vignato 6 (42'st Dijks sv); Orsolini 5.5 (35'st Sansone sv), Arnautovic 5.5. Allenatore: Mihajlovic 6.

Empoli: Vicario 6.5; Stojanovic 6, Viti 6, Romagnoli 6, Parisi 6 (25'st Cacace 6); Zurkowski 6, Asllani 5.5, Bandinelli 5.5 (16'st Benassi 6); Bajrami 6.5 (25'st Di Francesco 6), Henderson 5.5 (16'st Verre 6); Pinamonti 5.5 (42'st La Mantia sv). Allenatore: Andreazzoli 6.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 6.

Note: Ammoniti: Schouten, Asllani, De Silvestri, Bandinelli, Parisi, Cacace. Angoli: 5-3 Empoli. Recupero: 0', 4'.

Udinese-Torino 2-0

Marcatori: 48' st Molina, 51' st Pussetto (rig).

Udinese: Silvestri 6.5; Becao 6.5, Pablo Marí 6, Zeegelaar 6; Soppy 6.5 (36' st Molina 7), Arslan 6 (36' st Walace 6), Jajalo 5.5, Makengo 5, Udogie 6.5; Success 6.5 (25' st Pussetto 6.5), Beto 5.5. Allenatore: Cioffi 7.

Torino: Milinkovic Savic 5; Zima 6, Buongiorno 6.5 (6' st Pobega 6.5), Rodriguez 6; Singo 6, Lukic 5.5, Mandragora 4.5, Vojvoda 6.5; Praet 5.5, Brekalo 5.5; Sanabria 5.5 (25' st Pellegri 6). Allenatore: Juric 5.

Arbitro: Rapuano (Rimini) 6.5.

Note: Ammoniti: Lukic, Jajalo, Soppy, Singo, Arslan, Praet. Espulso: Mandragora, al 46' st per doppia ammonizione. Angoli: 6-3. Recupero: 0'; 5'.

© Riproduzione riservata