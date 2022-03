Osimhen trascina il Napoli a Verona. La Fiorentina ringrazia Torreira

FIORENTINA-BOLOGNA 1-0

RETE: 25'st Torreira.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6.5 (31'st Venuti sv), Milenkovic 6, Igor 6.5, Biraghi 6 (31'st Terzic sv); Bonaventura 6.5 (19'st Duncan 6), Torreira 7, Castrovilli 5.5; Gonzalez 6.5, Piatek 5.5 (14'st Cabral 6), Sottil 5.5 (14'st Ikonè 5.5) In panchina: Dragowski, Nastasic, Martinez Quarta, Amrabat, Maleh, Saponara, Callejon. Allenatore: Italiano 6.5.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski 6.5; Soumaoro 6, Medel 6 (34'st Sansone sv), Bonifazi 5; De Silvestri 6 (34'st Dijks sv), Schouten 6, Svanberg 5.5 (34'st Aebischer sv), Hickey 6; Soriano 5.5 (13'st Barrow 5.5); Orsolini 5.5 (13'st Binks 6), Arnautovic 5.5. In panchina: Bardi, Bagnolini, Kasius, Viola, Falcinelli, Mbaye, Vignato. Allenatore: Mihajlovic 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5.

NOTE: pomeriggio freddo, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 22.635 per un incasso di 319.992,50 euro. Espulso al 42'pt Bonifazi per doppia ammonizione. Ammoniti: Torreira, Hickey, Sansone. Angoli: 9-1 per la Fiorentina. Recupero: 1', 5'.

FIORENTINA - Dopo un pareggio ed una sconfitta la Fiorentina torna a sorridere battendo in casa il Bologna, in inferiorità numerica per oltre un tempo a causa dell’espulsione di Bonifazi. Al Franchi finisce 1-0 grazie alla fiammata di Torreira, dopo due legni colpiti dagli emiliani e uno centrato dallo stesso uruguaiano: la squadra di Italiano agguanta momentaneamente la Lazio a quota 46 punti, quella di Mihajlovic invece torna a perdere dopo tre risultati utili restando ferma a 33. Appena dodici secondi sul cronometro e gli ospiti hanno la prima grandissima palla gol per il vantaggio, sciupata da Soriano che colpisce una traversa a tu per tu con Terracciano dopo uno scivolone di Odriozola. La Viola prova a reagire ma non riesce a creare occasioni degne di nota, anzi al 40' rischia di nuovo di andare sotto sull'iniziativa di Orsolini, che salta Terracciano in uscita e a porta vuota colpisce un palo clamoroso. Passano pochi secondi e, dal possibile vantaggio, gli emiliani si ritrovano sotto di un uomo per l’ingenuità di Bonifazi, che rimedia un secondo giallo evitabile per un fallo a metà campo. La Fiorentina prova subito ad approfittarne ma Skorupski salva sulla botta di Biraghi, mentre Bonaventura mette di poco a lato sul tentativo successivo. Ad inizio ripresa invece è sfortunatissimo Torreira, che si libera per il destro dal limite colpendo il terzo legno di giornata, il primo per i padroni di casa. Il centrocampista uruguaiano si rifarà al 70', mettendo dentro l’1-0 da due centimetri dopo una prima respinta di Skorupski sulla linea. Nel finale il Bologna ci prova con orgoglio, ma dalle parti di Terracciano non arrivano molti pericoli, così prima del triplice fischio il risultato non cambia.

VERONA-NAPOLI 1-2

RETI: 14'pt e 26'st Osimhen, 32'st Faraoni.

VERONA: Montipò 6; Ceccherini 4, Gunter 5, Sutalo 5.5; Faraoni 6.5, Tameze 6.5 (44'st Casale sv), Ilic 5 (45' st Hongla sv), Depaoli 6 (38'pt Bessa 6); Barak 5.5 (44'st Cancellieri sv), Caprari 5.5; Simeone 5. Allenatore: Tudor 5.5.

NAPOLI: Ospina 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Lobotka 6, Anguissa 6, Fabian Ruiz 6.5 (45' st Zielinski sv); Politano 6.5 (18'st Elmas 6.5), Osimhen 8 (45'st Petagna sv, 50'st Ghoulam sv), Lozano 5.5 (18'st Insigne 6.5). Allenatore: Spalletti 6.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5.

NOTE: Espulsi: Ceccherini e Faraoni per doppia ammonizione. Ammoniti: Gunter, Ilic. Angoli: 3-5. Rec. 2' pt, 6' st.

VERONA. Il Napoli riscatta l’amaro ko con il Milan prendendosi 3 punti pesanti sul campo del Verona: finisce 2-1 grazie alla doppietta di un super Osimhen, che permette alla squadra di Luciano Spalletti di riportarsi a -3 dai rossoneri primi in classifica. Gli uomini di Tudor, in inferiorità numerica nel finale e a cui non basta Faraoni, tornano a perdere dopo quattro risultati utili di fila. L’equilibrio al Bentegodi si rompe a ridosso del quarto d’ora, quando Politano riceve una rimessa laterale da Di Lorenzo e propone un bel cross in area, dove Osimhen prende il tempo a tutti e con un colpo di testa perfetto firma il vantaggio partenopeo. I gialloblù provano a reagire ma senza trovare gli spunti giusti, così al 22' gli azzurri sfiorano il raddoppio con un mancino a giro di Fabian Ruiz parato da Montipò. Nella ripresa i ritmi non sono altissimi, il Napoli gestisce bene le poche sfuriate offensive del Verona e al 71' piazza il colpo del possibile ko ancora con Osimhen, che non può sbagliare su servizio di Di Lorenzo. Sembra fatta per gli ospiti, ma una manciata di minuti più tardi gli scaligeri trovano dal nulla la rete della speranza di Faraoni, bravo a prendere il tempo a tutti di testa su cross di Tameze. Speranze veronesi che però si spengono nuovamente all’83', perchè Ceccherini rimedia un’espulsione per doppio giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica e il Napoli sfiora il tris colpendo una traversa con Mario Rui.

