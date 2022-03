Play-Off Mondiali 2022. Mancini chiama Joao Pedro, out Balotelli. TUTTI I CONVOCATI

C'è Joao Pedro, non Mario Balotelli, nel gruppo di 33 azzurri convocati da Roberto Mancini per i play off Mondiali. Nel gruppo c'è anche il difensore della Lazio Luiz Felipe, alla prima convocazione ufficiale come l’attaccante del Cagliari. Tornano in azzurro Matteo Politano, Stefano Sensi e Pierluigi Gollini. Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario.

Questa la lista degli azzurri convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Gli azzurri raggiungeranno il centro tecnico di Coverciano a scaglioni, al termine dei rispettivi impegni di campionato. La prima partita dei play off per i Mondiali Qatar 2022 il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord, poi in caso di vittoria contro la vincente di Portogallo e Turchia, il 29 marzo, a Oporto o Konya.

