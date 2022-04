Ritorna la Serie A, occhi puntati sul derby d'Italia Juve-Inter. Il Milan tenta la fuga scudetto

Dopo la sosta per le nazionali e la cocente delusione scaturita dalla clamorosa eliminazione dell'Italia nel play-off con la Macedonia del Nord, torna la Serie A. Tutti gli occhi della 31° giornata sono puntati sul posticipo di domenica sera tra Juventus ed Inter. Il derby d'Italia che vale molto per entrambe: l'Inter deve vincere per continuare la corsa al Milan nell'attesa del recupero con il Bologna del 27 aprile, la Juve deve provare a disputare il finale di stagione migliore possibile dopo l'ennesima eliminazione arrivata agli ottavi di Champions League. In tutto ciò, proverà ad approfittarne il Milan che lunedì sera ospita il Bologna. Match complicato per il Napoli di Spalletti atteso dalla difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Partenopei senza Osimhen e Rhamani, entrambi squalificati. Incroci importanti anche in chiave salvezza con partite "calde" come Spezia-Venezia e Udinese-Cagliari. Fari puntati anche sul derby toscano che andrà in scena al "Franchi" tra Fiorentina ed Empoli.

Le partite in programma

Spezia - Venezia (oggi alle 15, diretta Dazn);

Lazio - Sassuolo (oggi alle 18, diretta Dazn);

Salernitana - Torino (oggi alle 20:45, diretta Dazn/Sky);

Fiorentina - Empoli (domenica 3 aprile alle 12:30, diretta Dazn/Sky);

Atalanta - Napoli (domenica 3 aprile alle 15, diretta Dazn);

Udinese - Cagliari (domenica 3 aprile alle 15, diretta Dazn);

Sampdoria - Roma (domenica 3 aprile alle 18, diretta Dazn);

Juventus - Inter (domenica 3 aprile alle 20:45, diretta Dazn);

Verona - Genoa (lunedì 4 aprile alle 18:30, diretta Dazn);

Milan - Bologna (lunedì 4 aprile alle 20:45, diretta Dazn/Sky).

I record più vicini

Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record:

Scendendo in campo contro l'Empoli José Callejón raggiungerà le 300 presenze in Serie A TIM.

Contro il Bologna sarà la 100ª panchina con il Milan in Serie A TIM per Stefano Pioli.

Dusan Vlahovic è a due reti dai 50 gol in Serie A TIM.

La prossima sarà la 100ª vittoria in Serie A TIM di Marco Giampaolo.

Se giocheranno nel prossimo turno di campionato Darko Lazovic e Ivan Perisic toccheranno quota 200 presenze in Serie A TIM.

Se dovesse vincere contro lo Spezia, il Venezia conquisterà il suo 100° successo in Serie A.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala è vicino a servire il suo 50° assist in Serie A (al momento è a quota 49), diventando il terzo giocatore argentino capace di tagliare questo traguardo dall’inizio dello scorso decennio (dopo i 70 del Papu Gómez e i 57 di Rodrigo Palacio).

Luis Muriel è ad una sola rete dal diventare il giocatore con più gol segnati subentrando dalla panchina in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (attualmente in testa alla classifica c'è Alessandro Matri a quota 25 gol, secondo il colombiano con 24 reti).

© Riproduzione riservata