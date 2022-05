Il Napoli ipoteca il terzo posto, la Lazio stende la Sampdoria. Sassuolo e Udine si annullano

Torino-Napoli 0-1

Marcatore: 28' st Fabian Ruiz.

TORINO (3-4-2-1): Berisha 7.5; Izzo 5.5 (25'st Djidji 5.5), Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 6, Ricci 6 (21'st Linetty 6), Mandragora 6 (21' st Pobega 5), Vojvoda 6.5 (21'st Ansaldi 6); Praet 5.5, Brekalo 5.5 (36'st Pellegri sv); Belotti 6. In panchina: Milinkovic-Savic, Zima, Pjaca, Seck, Ola Aina, Gemello. Allenatore: Juric 5.5.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Fabian Ruiz 7 (32'st Lobotka 6); Lozano 5.5 (23'st Politano 6), Mertens 6.5 (23'st Zielinski 6), Insigne 4.5 (32'st Elmas 6); Osimhen 6.5 (47'st Petagna sv). In panchina: Meret, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Ounas, Zanoli. Allenatore: Spalletti 6.5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Al 15'st Berisha para un rigore a Insigne. Ammoniti: Mertens, Vojvoda, Lozano, Singo, Elmas. Angoli: 5-4. Recupero: 0'pt, 6'st.

TORINO - Insigne sbaglia un rigore ma il Napoli espugna l’Olimpico Grande Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz e tiene vive, solo virtualmente, le possibilità titolate degli azzurri. Al Milan basterà battere il Verona domani sera per estromettere matematicamente i partenopei dalla corsa scudetto. I granata cadono dopo sei risultati utili consecutivi.

Lazio-Sampdoria 2-0

Marcatori: 41’ pt Patric, 14’ st Luis Alberto.

Lazio: Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (32'st Hysaj sv), Patric 7, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (20'st Leiva 6), Luis Alberto 7.5 (32'st Basic sv); Felipe Anderson 6, Immobile 6, Zaccagni 6.5 (38'st Romero sv). Allenatore: Sarri 6.5.

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 5.5, Ferrari 5, Colley 5.5, Augello 5.5; Vieira 5 (41'st Trimboli sv); Candreva 6, Rincon 5.5, Thorsby 5 (33'st Askildsen sv), Sabiri 5.5 (24'st Damsgaard 6); Caputo 5 (24'st Quagliarella 6). Allenatore: Giampaolo 5.5.

Arbitro: Massa di Imperia 6.

Note: Ammoniti: Vieira, Hysaj. Angoli: 6-0 per la Lazio. Recupero: 1' pt; 4' st.

Roma. La Lazio di Sarri mantiene fede al pronostico, batte la Sampdoria e si isola al quinto posto in attesa della sfida della Roma a Firenze in programma domani sera. Per i blucerchiati, invece, un’altra battuta d’arresto che non li mette al sicuro rispetto alla volata salvezza a due giornate dalla fine. Gara condotta sempre dai biancocelesti comunque non in grandissima serata, soprattutto nel suo bomber Immobile. La rete arriva al 41’ con Patric, nella ripresa il raddoppio è firmato da Luis Alberto, nel finale il palo colpito da Quagliarella.

Sassuolo-Udinese 1-1

Marcatori: 6’ pt Scamacca, 32’ st Nuytinck.

Sassuolo: Consigli 6,5; Muldur 6 (41'st Ruan sv), Ayhan 5.5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5.5; Matheus Henrique 6, Lopez 5.5, Frattesi 6.5 (41'st Traoré sv); Berardi 6, Scamacca 7 (20'st Defrel 5.5), Raspadori 6.5. All. Dionisi 6.

Udinese: Silvestri 6.5; Becao 5.5 (16'st Nuytinck 7), Pablo Marí 6, Perez 6; Molina 5.5 (16'st Soppy 6), Pereyra 6 (29'st Samardzic 6), Walace 6, Makengo 5.5, Udogie 6; Pussetto 5 (16'st Nestorovski 5.5), Deulofeu 6.5. Allenatore: Cioffi 6.

Arbitro: Marcenato di Genova 5.5.

© Riproduzione riservata