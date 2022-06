Primo assist in azzurro, ecco chi è Willy Gnonto: il 18enne gioca nello Zurigo

«E' stato davvero emozionante come esordio. Il ct mi ha dato un’occasione e io credo di essere riuscito a coglierla». Così il giovane azzurro Wilfried Gnonto, ai microfoni di RaiSport, commenta il suo esordio in azzurro con la Germania a Bologna, coronato dall’assist per Pellegrini. Il 18enne, che gioca in Svizzera nello Zurigo, era stato chiamato al raduno come stagista ma Mancini lo ha trattenuto a Coverciano e fatto esordire nel secondo tempo contro la Germania. «Devo tutto ai miei genitori, che mi hanno tanto aiutato - ha proseguito -, anche nella scelta di lasciare l’Inter e andare a Zurigo per giocare di più".

Ma chi è Gnonto?

Nato a Verbania da genitori ivoriani, Wilfried Gnonto è stato scoperto dall'Inter in una scuola calcio in provincia di Novara. Resta in nerazzurro fino al 2019 quando fa l'esordio in Primavera decisamente sotto età: segna infatti il primo gol a 15 anni, poi poco prima di compierne 16 gli viene offerto un contratto da professionista (che però decide di rifiutare per non fare un salto troppo grande per un giovane come lui). È un attaccante esterno, alto 1.70 e bravo a saltare l'uomo. L'occasione tra i "grandi" gliela propone lo Zurigo che gli fa firmare un triennale. Debutta nei professionisti nell'ottobre del 2020 a soli 16 anni, tanto che attira su di sé gli occhi di tutto il mondo: il Guardian lo inserisce nella top 60 dei classe 2003 più interessanti al mondo. Nel maggio 2021 segna il primo gol contro il Vaduz. Quest'anno ha anche vinto il campionato giocando quasi sempre titolare. In Svizzera è un idolo: lo hanno soprannominato "Superjolly" e gli hanno anche dedicato una canzone.

© Riproduzione riservata