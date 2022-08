Tocci e De Rose nuovi "Bronzi" di Calabria. Terzo posto nei 3 metri e nelle grandi altezze

Bronzi di... Calabria. Due terzi posti per i due cosentini Giovanni Tocci e per Alessandro De Rose. Ma andiamo con ordine. Lorenzo Marsaglia ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino tre metri maschile ai Campionati Europei di tuffi, in scena a Roma. Nella stessa gara bronzo per il cosentino Giovanni Tocci (il secondo nella kermesse). Argento per il britannico Jordan Houlden.

La gioia del sindaco Manna per Tocci

"Quante emozioni Giovanni. Oggi - sottolinea il sindaco di Rende Marcello Manna - un altro bronzo dal trampolino di tre metri. Il tuo e’ un podio sofferto e meritato in una giornata che ha visto l’Italia trionfare con il primo posto di Lorenzo Marsaglia. La città di Rende ti ringrazia ed e’ orgogliosa di te...campione!!!"

Bronzo dalle grandi altezze

Altra medaglia per l’Italtuffi nei Campionati Europei di Roma. A ottenerla è stato nelle grandi altezze un altro cosentino, Alessandro De Rose, 30 anni, tesserato Aurelia, che si è piazzato al terzo posto con 416.45 punti. Oro e argento per la Romania: primo Constantin Popovici, con 455.70, secondo Catalin-Petru Preda, con 436.20. Nono posto per Andrea Barnaba, con 350.30, 14esimo Davide Baraldi, con 262.95.

