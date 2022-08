L'Atalanta di misura a Verona, Salernitana travolgente con la Samp

Verona-Atalanta 0-1

Marcatore: 5’ st Koopmeiners.

Verona: Montipò 7; Coppola 5.5, Gunter 5.5, Ceccherini 5.5 (20' st Hien 6); Terracciano 6 (39' st Doig sv), Tameze 5.5 (39' st Cortinovis sv), Veloso 5 (7' st Hongla 5.5), Ilic 5.5, Lazovic 6.5; Lasagna 5, Henry 5 (39' st Djuric sv). Allenatore: Cioffi 5.

Atalanta: Musso 6.5; Okoli 6, Demiral 6.5, Toloi 6; Hateboer 5.5 (21' st Zortea 6), De Roon 6.5, Koopmeiners 7, Soppy 5 (1' st Ederson 6.5); Malinovskyi 6.5 (21' st Boga 6), Lookman 5.5 (1' st Muriel 6); Zapata 6 (44' st Maehle sv). Allenatore: Gasperini 7.

Arbitro: Prontera di Bologna 6.

Note: Ammoniti: Soppy, Gasperini (allenatore), Koopmeiners, Malinovskyi, Ceccherini, Hien, Henry. Angoli: 7-6 per il Verona. Recupero: 0'; 5'.

Verona. All’Atalanta basta una fiammata di Koopmeiners per battere in trasferta il Verona e conquistare la seconda vittoria stagionale, nonostante una grande sofferenza nel finale. La squadra di Gasperini passa quindi di misura e sale a quota 7 punti in classifica, agganciando il gruppo di testa formato da Milan, Lazio, Torino e Roma. Secondo ko invece per la formazione di Cioffi, che resta ferma ad un punto. Tanto equilibrio e non molte emozioni nel primo tempo del Bentegodi, con le due compagini che faticano a trovare spazi in attacco commettendo diversi errori in fase d’impostazione. Giusto a ridosso dell’intervallo arriva un botta e risposta tra Ilic e Lookman: il centrocampista gialloblu calcia a lato di poco, il nuovo attaccante bergamasco invece viene respinto in corner da Montipò. L’avvio di ripresa è tutt'altra storia e l’Atalanta, dopo un tentativo a lato del neo entrato Ederson, trova il vantaggio al 50' grazie ad una gran stoccata di Koopmeiners dalla distanza, terminata all’angolino basso dove Montipò non può arrivare. La gara si accende e al 63' il Verona va ad un passo dal pareggio con Lazovic, che calcia da fuori cogliendo una clamorosa traversa dopo una deviazione di Musso. Superato lo spavento la squadra di Gasperini va più volte alla ricerca del gol sicurezza, senza però trovare fortuna e il giusto cinismo in area veronese. Così gli scaligeri restano in vita fino alla fine e ci provano con orgoglio, ma al triplice fischio sono costretti ad incassare il ko.

Salernitana-Sampdoria 4-0

Marcatori: 7’ pt Dia, 15’ pt Bonazzoli, 6’ st Vilhena, 32’ st Botheim.

Salernitana: Sepe 7; Bronn 7, Gyomber 7 (36'st Pirola sv), Fazio 7; Candreva 7 (30'st Sambia sv), L. Coulibaly 7, Maggiore 6, Vilhena 7.5, Mazzocchi 6.5 (1'st Kastanos 6.5); Dia 7 (30'st Valencia sv), Bonazzoli 7.5 (19'st Botheim 6.5). Allenatore: Nicola 7.5.

Sampdoria: Audero 5; Augello 5, Colley 5, Ferrari 5, Depaoli 5; Villar 5 (16'st Viera 5,5), Djuricic 5 (16'st Verre 5.5), Sabiri 5 (34'st Yepes sv), Rincon 5, Leris 5 (16'st Gabbiadini 5.5); Caputo 5.5 (16'st Quagliarella 5). Allenatore: Giampaolo 5.

Arbitro: Massa di Imperia 6.

Note: Spettatori 20 mila circa. Ammoniti De Paoli, Mazzocchi, Rincon, Botheim. Angoli 6-2. Recupero: 2'; 3'.

Salerno. Superba prestazione della Salernitana che travola una Samp deludente grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim.

