"Gimbo" Tamberi ha detto sì: il campione olimpico sposo con la sua Chiara

Estate di sì per campioni ed ex campioni dello sport: dopo le nozze da celebrity di Federica Pellegrini con Matteo Giunta a Venezia nei giorni scorsi, oggi è stato il campione olimpico di salto in alto e medaglia d’oro agli europei Gianmarco Tamberi, 30 anni, anconetano, a dire 'sì'alla sua fidanzata di sempre (stanno insieme da 13 anni) Chiara Bontempi. Per il giorno più bello hanno scelto un luogo da favola: la quattrocentesca Villa Imperiale, sulle colline vicino Pesaro, un complesso appartenuto agli Sforza e ai della Rovere, con un edificio dominato da una torre e ricco di sale affrescate e poi terrazze, cortili e giardini all’italiana.

La location aveva colpito Chiara, ma entusiasticamente condivisa da Gimbo, che tra l’altro è testimonial sui social media per il turismo nelle Marche. Un paio di giorni fa aveva postato un’immagine di Urbino sui suoi profili social, condivisa da Marche Tourism: «Mi sposo e lo faccio in provincia di Pesaro Urbino, non ho mai avuto dubbi se fare il mio matrimonio nelle Marche, l’unica nostra grande indecisione è stata capire quale tra le mille favolose location scegliere». Nozze in forma privata e blindatissime, con una folla di giornalisti, fotografi e troupe Tv fuori del cancello. Tra le antiche mura di Villa Imperiale la cerimonia è cominciata con oltre due ore di ritardo, sotto un cielo gonfio di pioggia, forse in attesa di capire se rimanere all’esterno oppure spostarsi nelle sale affrescate. A celebrare il matrimonio con rito civile nel cortile interno in stile rinascimentale il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Abbiamo un palasport che ti aspetta, con un canestro per fare schiacciate» ha detto ricordando gli exploit di Gimbo all’All Star Nba. Dopo lo scambio degli anelli Tamberi, vestito da Armani, e Chiara, con un classico abito bianco - corpetto senza maniche, ampia gonna, guanti fino al gomito e un lunghissimo velo - di Atelier Emè si sono baciati tra gli applausi dei circa 200 invitati, con un contorno di sei damigelle vestite di rosa. Ad addolcire il rito civile, che consiste nella lettura di articoli di legge i messaggi dei testimoni e degli amici: il fratello Gianluca per Tamberi, gli amici Massimo e Matteo, il fratello della sposa Pierfrancesco, oltre naturalmente ai genitori e ai parenti della coppia. Poi il 'rito della sabbià che simboleggia l’unione degli sposi.

A fare festa a Villa Imperiale sono arrivati anche i colleghi sportivi di Gimbo: i velocisti e campioni olimpici Marcell Jacobs e Filippo Tortu, che si sono fermati a parlare con i giornalisti: «Sono insieme da una vita, il loro amore dura da tantissimo, Chiara lo segue sempre, sono contento per loro» ha detto Jacobs. «Emozionatissimo» Tortu, che conosce la coppia «da sempre». Tra gli ospiti anche la campionessa paralimpica Bebe Vio, l’altista qatariota Mutaz Barshim, che ha condiviso con Tamberi l’oro olimpico di Tokyo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la cantautrice Francesca Michielin, il vice presidente della Regione Marche, Mirco Carloni. Viaggio di nozze alle Maldive, Bali, Singapore. Poi ci sarà anche il matrimonio religioso, ma in forma riservata.

