La Roma cala il tris, la Lazio crolla, brutta sconfitta della Fiorentina

Midtjylland-Lazio 5-1

Marcatori: 26’ pt Paulinho, 30’ pt Sory Kaba, 7’ st Evander (rig.), 12’ st Milinkovic-Savi, 23’ st Isaksen, 27’ st Sviatchenko.

Midtjylland: Lossl 5.5; Thychosen 6.5, Sviatchenko 7, Dalsgaard 6.5, Paulinho 7; Olsson 6, Martinez 6 (17'st Charles 6), Evander 7; Isaksen 9 (32'st Chilufya sv), Kaba 7 (42'st Byskov sv), Dreyer 6.5. Allenatore: Capellas 7.

Lazio: Provedel 5.5; Hysaj 4.5, Gila 4.5, Romagnoli 5, Radu 5 (8'st Marusic 5); Vecino 6 (8'st Milinkovic-Savic 7), Cataldi 5 (24'st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5, Immobile 5.5 (31'st Romero sv), Pedro 6 (8'st Cancellieri 5.5). Allenatore: Sarri 5.

Arbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro) 6.

Note: ammoniti Paulinho, Lossl, Romagnoli. Angoli: 2-4. Recupero: 1' pt; 3' st.

Midtjylland. Una serata da dimenticare per la Lazio, che esce con le ossa rotte dalla sfida di Europa League persa 5-1 contro il Midtjylland nella seconda giornata del gruppo F. Primo tempo da incubo per i biancocelesti di Sarri, che pure erano arrivati con in tasca la vittoria all’esordio stagionale con il Feyenoord. Cinque reti al passivo per la formazione di Sarri che ha incappato in una serata negativa di tutti u suoi uomini.

Classifica: Feyenoord, Lazio, Sturm Graz e Midtjyllan 3.

Roma-Hjk Helsinki 3-0

Marcatori: 2’ st Dybala, 4’ st Pellegrini, 23’ st Belotti

Roma: Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Ibanez 6 (1' st Smalling 6), Vina 6 (1' st Dybala 7.5); Karsdorp 6, Cristante 6 (19' st Camara 6.5), Matic 6.5, Spinazzola 6.5; Zaniolo 6.5 (31' st Abraham 6), Pellegrini 7 (24' st Bove 6); Belotti 6.5. Allenatore: Mourinho 6.5.

Hjk Helsinki: Hazard 6; Raitala 5.5, Tenho 4.5, Hoskonen 5.5 (1' st Arajuuri 5.5); Soiri 6 (21' st Olusanya 6), Lingman 5.5 (24' st Boujellab 6), Vaananen 5.5, Hetemaj 6 (1' st Halme 6), Browne 6; Abubakari 5, Hostikka 6 (23' pt Peltola 5). Allenatore: Koskela 5.

Arbitro: Petrescu (ROU) 5.5.

Note: Al 14' pt espulso Tenho per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Ibanez, Cristante, Hetemaj, Halme. Angoli: 7-1. Recupero: 3' pt; 3' st.

Roma. La Roma fatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l’HJK Helsinki per i primi tre punti della sua Europa League. Mourinho la risolve inserendo Dybala nella ripresa in una gara giocata per 80 minuti in superiorità numerica. In gol anche Belotti e Pellegrini, premiato all’Olimpico come miglior giocatore della scorsa Conference.

Classifica: Betis 6; Roma e Ludogorets 3, Hjk 3.

Basaksehir-Fiorentina 3-0

Marcatori: 12’ st e 26’ st Gurler, 45’ st Traore.

Basaksehir: Sengezer6; Caiçara 6,5, Ndayishimiye 6, Touba 6, Ali Kaldirim 6,5; Aleksie 6,5, Biglia 6,5 (32' st Tekdemir sv), Ozcan 6 (14' st Turuc 6); Gürler 7,5 (32' st Szysz sv), Okaka 6 (14' st Traorè 6,5), Chouiar 6 (37' st Ozil sv ). All.: Belözoglu 7.

Fiorentina: Gollini 5,5; Venuti 5, Amrabat 5,5, Igor 5, Terzic 5 (21' st Biraghi sv); Bonaventura 5,5 (33' st Duncan sv), Mandragora 5,5, Maleh 5 (21' st Barak sv); Ikoné 4, Cabral 5 (1' st Jovic 5), Saponara 5,5 (32' st Kouamè sv). All.: Italiano 5.

Arbitro: Cuadra Fernandez (Spa) 6.

Note: Angoli: 4 a 1 per la Fiorentina. Recupero: 0' e 2'. Espulso Ikoné per doppia ammonizione. Ammoniti: Amrabat per gioco falloso. Spettatori: 10.000.

Istanbul. Serataccia per la Fiorentina di Italiano che perde malamente a Istanbul contro la formazione del Basaksehir nella seconda giornata della fase a gironi della Conference League complicando non poco il cammino verso la qualificazione. Dopo un primo tempo equilibrato i turchi accelerano con la doppietta di Gurler e la chiudono nel finale con Traore.

Classifica: Basaksehir 6, Hearts 3, Fiorentina e Rfs Riga 1.

