Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo ha detto sì a Nicole. Assente il padre: "Mi ha bidonato"

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono marito e moglie. L’uomo più veloce del mondo si è unito in matrimonio con la storica fidanzata, mamma di due dei suoi tre figli. La cerimonia con rito civile è stata celebrata a Torre San Marco a Gardone Riviera. Elegantissimi sia Marcell che Nicole (oggi doppia festa per lei perchè festeggia il compleanno, 29 anni), lui smoking nero, scarpe di vernice e occhiali da sole a lente rotonda, lei avvolta in un abito bianco con pizzo fino a sopra il ginocchio con strascico lungo quattro metri e un fermaglio floreale tempestato di strass nei capelli. Prima di recarsi nel luogo prescelto, Marcell e Nicole sono stati applauditi, in momenti separati, al porto vecchio di Desenzano quando poi sono saliti a bordo di un motoscafo. Tra i 170 invitati non era presente il padre di Marcell, Lamont rimasto negli Stati Uniti. I neo sposi il 24 settembre partiranno per la luna di miele a Bali e alle Maldive.

Come raccontato dallo stesso Jacobs in una intervista alla Gazzetta dello Sport, i rapporti tra i due sono praticamente assenti, dopo un piccolo tentativo di riappacificazione dopo le Olimpiadi di Tokyo: “Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito — ha spiegato al quotidiano —. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”.

Non è neanche chiaro invece se sarà presente il primo figlio di Marcell, Jeremy, avuto a soli 17 anni dall’ex compagna Erika Szabo. Quest'ultima ora lo accusa di avere abbandonato il piccolo, di 8 anni. Nei mesi scorsi l’ex fidanzata aveva accusato il velocista azzurro di non aver pagato il mantenimento per il figlio: “Per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro”, aveva spiegato in una intervista a ‘Chi’.

