Serie A, la “staffetta” dei bomber: riecco Lukaku, Immobile rientrerà nel 2023

Romelu Lukaku vede il ritorno in campo. L’attaccante dell’Inter domani dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni, dopo l’infortunio muscolare che lo tiene fermo dalla fine di agosto.

Oggi il centravanti belga ha svolto un allenamento personalizzato e domani potrebbe essere la giornata giusta per il ritorno in gruppo: poi il tecnico interista Simone Inzaghi e il suo staff prenderanno una decisione sull'ipotesi di convocare o meno Lukaku per la trasferta di Firenze, con la gara contro la Fiorentina in programma sabato sera al Franchi.

Per un bomber che rientra, un altro resta ai box. È arrivato il responso degli esami medici sostenuti da Ciro Immobile dopo il risentimento muscolare accusato durante Lazio-Udinese. Non ci sono buone notizie per il bomber biancoceleste che, come riportato dal club attraverso un comunicato, ha riportato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero, ma sicuramente Immobile si rivedrà soltanto nel 2023, dopo la pausa per i Mondiali. Tra le partite che salterà figurano la prossima a Bergamo contro l’Atalanta, il derby con la Roma e quella a Torino contro la Juventus

