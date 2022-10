Una giornata spalmata in quattro giorni: si parte oggi venerdì 21 ottobre con l'anticipo Juve-Empoli e si chiude lunedì 24 con due posticipi. In mezzo tante partite interessanti: dal big-match Roma-Napoli, fino ad arrivare ad Atalanta-Lazio, Milan-Monza ed a Fiorentina-Inter. Sarà, dunque, una undicesima giornata che promette scintille a poco meno di un mese dalla lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Serie A, undicesima giornata: orari e dove vedere le gare in tv su Sky e Dazn

Oggi, venerdì 21 ottobre

JUVENTUS - EMPOLI, alle 20:45 (diretta DAZN);

Domani, sabato 22 ottobre

SALERNITANA - SPEZIA, alle 15 (diretta DAZN);

MILAN - MONZA, alle 18 (diretta DAZN);

FIORENTINA - INTER, alle 20:45 (diretta DAZN/SKY).

Domenica, 23 ottobre

UDINESE - TORINO, alle 12:30 (diretta DAZN/SKY);

BOLOGNA - LECCE, alle 15 (diretta DAZN);

ATALANTA - LAZIO, alle 18 (diretta DAZN);

ROMA - NAPOLI, alle 20:45 (diretta DAZN).

Lunedì, 24 ottobre

CREMONESE - SAMPDORIA, alle 18:30 (diretta DAZN);

SASSUOLO - VERONA, alle 20:45 (diretta DAZN/SKY).

