Serie A, la Samp sbanca Cremona ed esce dal tunnel. RISULTATI E CLASSIFICA

Cremonese 0

Sampdoria 1

Marcatore: 32'st Colley

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6; Aiwu 6, Bianchetti 6, Lochoshvili 6 (36'st Buonaiuto 6); Sernicola 6, Ascacibar 6, Meité 6 (36'st Felix 6), Pickel 5.5 (36'st Castagnetti 6), Valeri 5.5 (36'st Quagliata 6); Okereke 6.5; Dessers 5 (20'st Ciofani 6). In panchina: Saro, Sarr, Hendry, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsajoudt. Allenatore: Alvini 5.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 7; Bereszynski 6.5, Colley 6.5, Amione 6, Murru 5 (1'st Augello 6); Rincon 5.5 (15'st Yepes 6), Djuricic 6; Verre 6 (1'st Villar 6); Pussetto 6 (9'st Leris 6), Sabiri 5.5 (15'st Gabbiadini 6); Caputo 5.5. In panchina: Contini, Conti, Vieira, Murillo, Ferrari, Quagliarella, Trimboli. Allenatore: Stankovic 6.5.

Arbitro: Maresca di Napoli 6.

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 7353, totale 13021. Ammoniti Colley, Sabiri, Amione, Sernicola, Pickel, Gabbiadini, Meité, Stankovic. Angoli 5-1 per la Cremonese. Recupero: 3'; 6'.

La Sampdoria beffa la Cremonese nello scontro dell’11 giornata di Serie A e torna a casa con tre punti pesantissimi. Allo Zini finisce 1-0 grazie alla zampata di Colley nell’ultima parte di gara, dopo un rigore fallito in avvio dai padroni di casa con Dessers. Con questo successo, il primo in campionato, la squadra di Stankovic si leva dall’ultimo posto della classifica salendo a 6 punti (comunque in zona retrocessione), facendo scivolare sul fondo proprio gli uomini di Alvini, fermi a quota 4. Neanche il tempo di cominciare che arriva subito il primo episodio del match: Okereke conclude dall’interno dell’area blucerchiata e va giù a contatto con Amione, l’arbitro lascia correre poi viene richiamato al Var e assegna il penalty ai lombardi. Dal dischetto va Dessers, ma Audero lo ipnotizza centralmente e salva i blucerchiati. I grigiorossi continuano comunque a fare la partita proponendosi con insistenza in avanti, tornando però a spaventare Audero solo al 41' con un colpo di testa di Sernicola, neutralizzato attentamente dal portiere ospite. Ad inizio ripresa la Cremonese preme ancora sull'acceleratore e nel giro di pochi istanti crea tre buone occasioni per il vantaggio: Dessers gira con il mancino a lato, Pickel non sfrutta una palla vagante a centro area facendosi respingere da Audero, poi ci prova anche Valeri dalla distanza mancando di poco lo specchio della porta.

Risultati 11° giornata

23/10 Juventus - Empoli 4-0 (venerdì) Salernitana - Spezia 1-0 Milan - Monza 4-1 Fiorentina - Inter 3-4 Udinese - Torino 1-2 Bologna - Lecce 2-0 Atalanta - Lazio 0-1 Roma - Napoli 0-1 Cremonese - Sampdoria 0-1 Sassuolo - Verona ore 20.45

Classifica

Napoli 29

Milan 26

Lazio 24

Atalanta 24

Roma 22

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Torino 14

Salernitana 13

Sassuolo 12

Empoli 11

Fiorentina 10

Bologna 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona 5

Cremonese 4

