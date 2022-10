L'Atalanta riparte subito e vince a Empoli

Empoli Atalanta 0-2

Marcatori: 31'pt Hateboer; 14'st Lookman.

Empoli (4-3-3): Vicario 7; Ebuehi 5.5, De Winter 6 (10'st Ismajli 5.5), Luperto 6 (1'st Walukievicz 5.5), Cacace 5; Henderson 5 (22'st Fazzini 6), Marin 5.5, Bandinelli 5.5 (32'st Akpa Akpro sv); Bajrami 5, Destro 5.5, Pjaca 5.5 (11'st Cambiaghi 5). In panchina: Perisan, Ujkani, Parisi, Ekong, Degli Innocenti, Baldanzi, Stojanovic, Haas, Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti 5.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Demiral 6, Scalvini 5.5 (10'st Djimsiti 6); Hateboer 6.5, Mahle 6 (43'st Zortea sv), Koopmeiners 5, Ederson 6.5 (20'st Malinovsky 6); Pasalic 6; Lookman 7 (43'st Okoli sv), Hojlund 6 (20'st Zapata 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Ruggeri, Soppy, Boga. Allenatore: Gasperini 7.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.5.

Note: pomeriggio mite, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4000 circa. Al 42'pt Vicario para un rigore a Koopmeiners. Ammoniti: De Winter, Destro, Hateboer. Angoli: 5-1 per l’Empoli. Recupero: 2'; 4'.

Dopo la battuta d’arresto interna con la Lazio, l’Atalanta riprende subito a correre battendo a domicilio l’Empoli. Al Castellani finisce 2-0 grazie alle reti di Hateboer e Lookman, con i bergamaschi che falliscono anche un rigore con Koopmeiners: la squadra di Gasperini si riporta così momentaneamente al secondo posto a -5 dal Napoli capolista, mentre gli azzurri di Zanetti, costretti al quinto ko in campionato, restano a quota 11 punti.

La prima grande doppia occasione del match capita sui piedi di Ederson al 16mo, ma il solito attentissimo Vicario e successivamente il provvidenziale De Winter dopo la respinta del portiere, negano al brasiliano il gol del vantaggio ospite. L’equilibrio si rompe una volta superata la mezz'ora di gioco, grazie alla zampata sotto porta di Hateboer: l’esterno bergamasco non può sbagliare dopo una conclusione di Lookman deviata dalla difesa.

A ridosso dell’intervallo la Dea avrebbe anche la chance per raddoppiare con un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano di Destro sulla punizione di Lookman: dal dischetto va Koopmeiners che però si lascia ipnotizzare con i piedi da Vicario. Nelle prime battute della ripresa l’Empoli prova a prendere coraggio, ma senza riuscir mai ad impensierire seriamente Musso; dall’altra parte invece, al 59mo, ci pensa Lookman ad allungare le distanze per l’Atalanta, mettendosi in proprio e trafiggendo Vicario con un diagonale destro dopo aver seminato il panico in area toscana. Al 71mo viene annullato un gol al neo entrato Zapata per fuorigioco precedente proprio di Lookman, che qualche istante più tardi fallisce la doppietta personale facendosi ipnotizzare da Vicario a tu per tu. Nel finale la squadra di Zanetti tenta il possibile per riaprire il discorso, vedendosi anche annullare un gol di Ebuehi per fuorigioco sul tiro di Walukiewicz respinto da Musso.

© Riproduzione riservata