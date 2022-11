La Roma va avanti. La Lazio perde e retrocede in Conference. La Fiorentina c'è

Roma-Ludogorets 3-1

Marcatori: 42’ pt Rick, 11’ st (rig) 2 20’ st (rig.) Pellegrini, 40’ st Zaniolo.

Roma: Rui Patricio 6; Ibanez 6, Smalling 6, Vina 6; Karsdorp 5.5 (1'st Volpato 6, 35'st Bove sv), Pellegrini 7, Matic 6 (16'st Zalewski 6), Camara 5.5 (1'st Cristante 6), El Shaarawy 6.5; Belotti 4.5 (1'st Zaniolo 7.5), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6.

Ludogorets: Padt 6; Witry 5.5 (42'st Delev sv), Verdon 4, Nedyalkov 5, Cicinho 4.5 (42'st Gropper sv); Cauly 6.5, Piotrowski 6 (26'st Nonato 6), Naressi 6; Rick 7, Thiago 6 (26'st Tissera 6.5), Tekpetey 6 (26'st Despodov 6). Allenatore: Simundza 6.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro) 6.

Note: Espulso al 44'st Verdon. Ammoniti: Cicinho, Volpato, Thiago, Nedyalkov, Piotrowski, Rick, Zaniolo, Vina. Angoli: 8-1. Recupero: 2' pt, 7' st.

Roma. La Roma batte il Ludogorets 3-1 all’Olimpico e si prende il secondo posto del girone che vale i playoff di Europa League. Josè Mourinho soffre, poi al 45' si gioca la carta Zaniolo che guadagna due rigori e sigla il tris definitivo.

Feyenoord-Lazio 1-0

Marcatore: 19'st Gimenez.

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6, Trauner, 5.5, Hancko 6, Lopez 5.5 (1'st Hartman 6); Timber 6 (47'st Wieffer sv), Szymanski 6, Kokcu 6; Dilrosun 6, Danilo Pereira 6.5 (18'st Gimenez 7), Paixao 6.5 (27'st Walemark 6). Allenatore: Slot 6.

Lazio: Provedel 5.5; Lazzari 6 (1'st Marusic 6), Casale 6, Patric 5.5, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6, Marcos Antonio 5.5 (22'st Cataldi 6), Basic 5.5 (22'st Vecino 6); Cancellieri 5.5 (36'st Romero 4), Felipe Anderson 6.5, Zaccagni 6 (18'st Pedro 6). Allenatore: Sarri 6.

Arbitro: Irfan Peljto (Bih) 6.

Note: Espulso Romero al 51'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Lazzari, Zaccagni, Pedro, Cancellieri, Sarri, Gimenez, Marusic, Timber, Patric, Provedel. Angoli: 2-4. Rec. 1’ e 6’.

Destino beffardo per la Lazio, sconfitta dal Feyenoord 1-0 nell’ultima giornata della fase a gironi ed eliminata dall’Europa League soltanto per differenza reti. Decisivo il gol nel secondo tempo di Gimenez che condanna i biancocelesti a retrocedere in Conference. Il girone F si conclude in modo incredibile, con tutte e quattro le squadre a 8 punti: vanno avanti gli olandesi e il Midtjylland.

Riga-Fiorentina 0-3

RETI: 7'pt Barak, 44' pt Cabral, 46' pt Saponara.

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors 5; Dubra sv (4'pt Mares 5.5, dal 14'st Sorokins 6), Srtuglis 5, Lipuscek 5.5; Vlalukin 5, Saric 5 (28'st Zaleiko sv), Zjuzins 5 (14'st Friesenbichler 6), Maksimenko 5.5; Simkovic 5 (1'st Deocleciano 5.5), Ilic 5, Rakels 5.5. In panchina: Bill, Cerniauskas, Nerugals, Santana, Varslavans. Allenatore: Morosz 5.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 7; Venuti 6.5, Martinez Quarta 6, Igor 6.5, Terzic 6.5; Barak 7.5 (32'st Maleh sv), Mandragora 6.5 (1'st Zurkowski 6.5), Bonaventura 6.5 (1'st Bianco 6.5); Ikoné 6.5 (14'st Di Stefano 6), Cabral 7 (14'st Jovic 6), Saponara 7.5. In panchina: Biraghi, Dodo, Duncan, Gollini, Kouamé, Milenkovic, Ranieri. Allenatore: Italiano 7.

ARBITRO: Kristoffersen (Danimarca) 6.

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Zjuzins, Martinez Quarta, Venuti, Bianco. Angoli 1-6. Recupero 1' pt, 3' st

In Lettonia la Fiorentina regola la pratica Rfs Riga nel primo tempo vincendo in scioltezza per 3-0. Un successo che vale il secondo posto nel girone di Conference per la squadra viola, in gol con Barak, Cabral e Saponara già nei primi 45 minuti di gara: niente ottavi diretti ma play-off visto che il Basaksehir ha battuto 3-1 gli Hearts.

Le qualificate

Con l’ultima giornata dei gironi, è definito il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Le prime che accedono direttamente agli ottavi (sorteggio il 24 febbraio, gare il 9 e il 16 marzo) sono: Arsenal (Eng), Fenerbahce (Tur), Betis Siviglia (Esp), Union Saint-Gilloise (Bel), Real Sociedad (Esp), Feyenoord (Ned), Friburgo (Ger), Ferencvaros (Hun). Le seconde che andranno invece ai play-off con le terze classificate in Champions (sorteggio il 7 novembre alle 13, gare il 16 e il 23 febbraio) sono: Psv Eindhoven (Ned), Rennes (Fra), ROMA (ITA), Union Berlino (Ger), Manchester United (Eng), Midtjylland (Den), Nantes (Fra), Monaco (Fra). Dalla Champions sono state retrocesse Ajax (Ned), Bayer Leverkusen (Ger), Barcellona (Esp), Sporting Lisbona (Por), Salisburgo (Aut), Shakthar Donetsk (Ukr), Siviglia (Esp), JUVENTUS (ITA). Giocheranno i play-off di Conference League invece le terze classificate di Europa League: Bodo/Glimt (Nor), Aek Larnaca (Cyp), Ludogorets (Bul), Braga (Por), Sheriff (Mda), LAZIO (ITA), Qarabag (Aze), Trabzonspor (Tur).

© Riproduzione riservata