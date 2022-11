La Lazio trionfa nel derby con la Roma. Festa per Monza e Fiorentina

Roma-Lazio 0-1

Marcatore: 29’ pt Anderson.

Roma: Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5 (1' st Celik 6), Smalling 6, Ibanez 4; Karsdorp 6 (18' st El Shaarawy 6), Cristante 5, Camara 6 (29' st Matic 6), Zalewski 6 (29' st Belotti sv); Zaniolo 6.5, Pellegrini 5.5 (7' st Volpato 6.5); Abraham 5. Allenatore: Mourinho 5.

Lazio: Provedel 6; Lazzari 6 (24' st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 6.5; Vecino 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6.5 (26' st Basic 6); Pedro 7 (24' st Cancellieri 6.5), Felipe Anderson 7.5, Zaccagni 6.5 (40' st Romero sv). Allenatore: Sarri 7.

Arbitro: Orsato di Schio 6.

Note: Ammoniti: Mancini, Lazzari, Vecino, Rui Patricio, Radu (non dal campo). Angoli: 4-2 per la Roma. Recupero: 2'; 10'.

Roma. La Lazio dimentica l’eliminazione dall’Europa League e la recente sconfitta in campionato con la Salernitana, trionfando nel derby capitolino contro la Roma. Allo stadio Olimpico finisce 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson nato da un’ingenuità di Ibanez nel corso del primo tempo: la squadra di Sarri scavalca così gli uomini di Mourinho in classifica, salendo al terzo posto a 27 punti alla pari con l’Atalanta. Gara molto tattica e con poche occasioni da rete: l’errore di Ibanez che libera Felipe Anderson per il vantaggio laziale è l’unica emozione del primo tempo. Nella ripresa Mourinho mescola le carte ma crea davvero poco, anzi è Pedro a sfiorare il pari. Finisce con il trionfo laziale.

Bologna-Torino 2-1

Marcatori: 26' pt Lukic, 19' st Orsolini, 28' st Posh.

Bologna: Skorupski 6; Posch 6.5, Lucumì 5.5, Soumaoro 6, Cambiaso 6 (1' st Lykogiannis 6); Medel 6, Dominguez 5.5 (42' st Schouten sv) ; Ferguson 5.5 (13' st Soriano 6.5), Aebischer 6 (13' st Orsolini 7), Barrow 5.5 (1' st Vignato 7); Arnautovic 7. Allenatore: Thiago Motta 7.

Torino: Milinkovic Savic 6.5; Djidji 6, Schuurs 6, Buongiorno 6 (36' st Rodriguez sv); Singo 5.5 (36' st Seck sv), Lukic 6.5, Ricci 6, Lazaro 6 (21' st Voivoda 6); Miranchuk 6.5, Vlasic 5.5 (21' st Radonjic 6); Pellegri sv (4' pt Karamoh 6). All. Paro 6.5.

Arbitro: Giua di Olbia 6.

Note: Ammoniti: Lucumì, Vignato, Skorupski, Milinkovic Savic, Ricci, Vojvoda. Angoli: 2-1. Recupero: 4' pt, 6' st.

Sampdoria-Fiorentina 0-2

Marcatori: 3' pt Bonaventura, 13' st Milenkovic.

Sampdoria: Audero 5.5; Ferrari 5 (21' st Vieira 5.5), Colley 5.5, Amione 5 (37' pt Murillo 6); Bereszynski 6, Leris 5, Villar 5 (21' st Quagliarella 6), Augello 6 (25' st Murru 5.5); Djuricic 6.5; Caputo 6, Montevago 5.5 (1' st Gabbiadini 5.5). Allenatore: Stankovic 5.

Fiorentina: Terracciano 6; Dodo 6.5, Milenkovic 7, Martinez Quarta 6 (1' st Igor 6), Biraghi 6.5; Duncan 6 (20' st Amrabat 6), Mandragora 6.5 (38' st Saponara sv), Bonaventura 7.5; Ikone 6.5, Jovic 6 (1' st Cabral 6), Kouame 7 (38' st Barak sv). Allenatore: Italiano 7.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 5.5.

Note: spettatori 19mila circa. Ammoniti Leris. Angoli: 4-4. Recupero: 7'; 3'.

Monza-Verona 2-0

Marcatori: 23' st Carlos Augusto, 45' st Colpani.

Monza: Di Gregorio 6.5; Marlon 6 (18' st Antov 6), Caldirola 6, Izzo 6.5; Ciurria 6.5, Rovella 6.5, Sensi 6.5 (42' st Bondo sv), Carlos Augusto 7; Pessina 6 (42' st Colpani 6.5), Caprari 6.5 (18' st Petagna 6.5); Mota Carvalho 6.5 (48' st Vignato sv). Allenatore: Palladino 6.5.

Verona: Montipò 6.5; Tameze 5, Magnani 4, Gunter 5.5; Faraoni 6.5 (18' pt Lasagna 6), Hongla 5.5, Veloso 6 (15' st Sulemana 6), Depaoli 6; Kallon 5.5 (1' st Terracciano 6), Lazovic 6 (15' st Doig 6); Henry 5.5 (30' st Verdi 6). Allenatore: Bocchetti 5.5.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria 6.

Note: Espulso: Magnani, al 27' pt. Ammoniti: Izzo, Gunter, Marlon, Carlos Augusto. Angoli: 5-2. Recupero: 2'; 6'.

