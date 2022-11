Il 17enne che lancia la Lazio al secondo posto: chi è il 2004 Luka Romero

Tra otto giorni festeggerà la maggiore età: quando molti compagni saranno già volati via, diretti in Qatar. E lui invece sognerà il prossimo aereo Mondiale, quello che si giocherà negli States. Al momento, quando di anni ne ha 17, Luka Romero, deve accontentarsi (si fa per dire) di trovare le prime gioie biancocelesti. Suo il gol che ha deciso la gara contro il Monza. Il talento argentino cresciuto nel Mallorca ha segnato nella ripresa, regalando tre punti e il secondo posto alla Lazio. Può giocare sia come ala, che come centrocampista offensivo, è dinamico ed in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. È dotato di buona tecnica e dribbling in velocità. Nel 2021, è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

© Riproduzione riservata