Di Maria senza pietà: tris al Nantes e Juve agli ottavi. Avanti anche Roma, Lazio e Fiorentina

Dopo il pareggio interno della settimana scorsa, la Juventus non sbaglia a Nantes e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Allo Stadio de la Beaujoire finisce 3-0 per i bianconeri grazie alla tripletta di un super Di Maria: francesi che pagano anche l’espulsione di Pallois dal 17', punito per un tocco di mano in area in occasione del momentaneo raddoppio juventino. Domani, direttamente da Nyon a partire dalle 12.00, la squadra di Massimiliano Allegri conoscerà la prossima avversaria europea.

Nantes-Juventus 0-3

Marcatore: 5’ pt, 20’ pt (rig.) e 33’ st Di Maria.

Nantes: Lafont 7; Centonz 5, Castelletto 5, Girotto 5.5, Pallois 5, Simon 5 (28' st Mohamed sv); Sissoko 5.5 (1' st Moutoussamy 5.5), Mollet 5.5 (28' st Guessand sv), Chirivella 6 (24' pt Traoré 5); Blas 5, Delort 5 (1' st Ganago 5.5). Allenatore: Kombouaré 5.

Juventus: Szczesny 6.5; Danilo 7 (37' st Bonucci sv), Bremer 6.5, Alex Sandro 7; De Sciglio 6 (19' st Cuadrado 6), Fagioli 7, Locatelli 6.5, Rabiot 7, Kostic 7 (37' st Iling-Junior sv); Di Maria 8.5 (37' st Paredes sv); Kean 5.5 (19' st Vlahovic 6). Allenatore: Allegri 7.

Arbitro: Martinez (Spagna) 6.5.

Note: Ammoniti: Lafont, Traoré, Cuadrado. Espulso Pallois al 17' pt. Angoli 4-6. Recupero 5' pt, 3' st.

Nantes. Allo Stadio de la Beaujoire finisce 3-0 per i bianconeri grazie alla tripletta di un super Di Maria: francesi che pagano anche l’espulsione di Pallois dal 17', punito per un tocco di mano in area in occasione del momentaneo raddoppio juventino. Neanche cinque minuti e i bianconeri mettono subito sui giusti binari la gara, passando avanti grazie ad una perla di Di Maria: l’argentino riceve da Fagioli e con un mancino a giro di prima, dal vertice dell’area di rigore, disegna una splendida traiettoria che si spegne direttamente sotto l’incrocio dei pali. Al 17' 'El Fideò sale di nuovo in cattedra e va a conquistarsi il calcio di rigore del raddoppio, realizzato da lui stesso, dopo un’altra bella giocata che porta anche all’espulsione di Pallois (mano sul colpo di tacco dell’argentino). La Juve gestisce senza troppi problemi il match, sfiorando anche il tris a ridosso dell’intervallo con Kostic, sfortunato a colpire un palo interno. Nel secondo tempo continua il dominio della squadra di Allegri, che costruisce una quantità infinita di palle gol trovando il tris solo al 78' ancora una volta con Di Maria.

Roma-Salisburgo 2-0

Marcatori: 33’ pt Belotti, 40’ pt Dybala.

Roma: Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 6; Zalewski 6.5 (36' st Karsdorp sv), Cristante 7, Matic 7, Spinazzola 7.5; Dybala 7.5 (48' st El Shaarawy sv), Pellegrini 6.5 (36' st Wijnaldum sv); Belotti 7.5 (42' st Abraham sv). Allenatore: Mourinho 7.

Salisburgo: Kohn 6; Dedic 5 (29' st Van Der Brempt 6), Solet 6, Bernardo 5.5, Ulmer 6; Seiwald 5.5 (29' st Gloukh sv), Gourna-Douath 6, Kjaergaard 5 (1' st Sucic 6); Capaldo 5 (38' st Koita sv); Okafor 5.5, Adamu 5 (29' st Sesko). Allenatore: Jaissle 5.

Arbitro: Vincic (Svn) 6.

Note: Ammoniti: Ibanez, Pellegrini, Spinazzola, Zalewski. Angoli: 8-0 per la Roma. Recupero: 1'; 5'.

Roma. Ottavi di finale di Europa League per la Roma che stasera ha battuto il Salisburgo 2-0, grazie alle reti di Dybala e Belotti. Dopo l’1-0 dell’andata in favore degli austriaci, le reti di Belotti e Dybala regalano il pass per il prossimo turno agli uomini di Mourinho. La rete del vantaggio giallorosso al 33': Spinazzola sfonda sulla sinistra e crossa al centro dove Belotti devia di testa per l’1-0 da due passi. Al 40' c'è il raddoppio e l’assist è ancora una volta di uno Spinazzola che sembra tornato quello dell’Europeo. L’esterno azzurro guida una ripartenza e serve un cross preciso per il mancino al volo di Dybala, che realizza il 2-0. Nella ripresa i primi cambi di Mourinho sono Karsdorp e Wijnaldum al posto di Zalewski e Pellegrini.

All’86' c'è spazio per la standing ovation per Belotti e per l’ingresso di Abraham. La serata dell’Olimpico frutta a Mourinho il passaggio del turno (oggi c'è il sorteggio per gli ottavi) e una concorrenza agguerrita nel reparto avanzato.

Conference League

Fiorentina-Sporting Braga 3-2

Marcatori: 17’ pt Castro, 34’ pt Djalo, 37’ pt Mandragora, 14’ st Saponara, 38’ st Ranieri.

Fiorentina: Sirigu 5.5; Dodo 5.5 (1' st Terzic 6.5), Martinez Quarta 5.5, Ranieri 5, Biraghi 5.5; Bonaventura 6, Bianco 5.5 (14' st Castrovilli 6), Mandragora 6.5 (29' st Amrabat sv); Gonzalez 6 (14' st Ikone 6), Cabral 6.5, Saponara 6.5 (27' st Brekalo 6) Allenatore: Italiano 6.

Sporting Braga: Tiago Sa 6.5; Mendes 5.5, Niakatè 5.5 (36' st Serdar sv), Olivera 5.5, Borgia 6; Castro 6.5, Pizzi 5.5 (16' st Racic 6), Rodrigo Gomes 6.5; Alvaro Djalo 6 (26' st Bruma 6), Banza 6 (26' st Abel Ruiz 6), Andre Horta 6.5 (16' st R.Horta 6). Allenatore: Artur Jorge 6.

Arbitro: Bastien (Francia) 5.

Note: Ammoniti: Gonzalez, Dodo, Martinez Quarta e Biraghi. Angoli: 7-4 per la Fiorentina. Recupero: 3' pt, 1' st.

Firenze. La Fiorentina si guadagna gli ottavi della Conferenze League battendo in rimonta lo Sporting Braga dopo che all’andata si era imposta largamente per 4-0. Partono meglio i portoghesi che si portano sul 2-0 ma i viola rimontano grazie alle reti messe a segno da Mandragora, Saponara e Ranieri. Da segnalare in avvio di ripresa un gol di Cabral convalidato con goal-line tecchnology ma annullato successivamente dal Var.

Cluj-Lazio 0-0

Cluj: Scuffet 7; Manea 6 (39' st Braun sv), Kolinger 6, Burca 6, Camora 6; Deac 6 (33' st Hoban sv), Cvek 5.5, Muhar 4.5, Krasniqi 6.5 (39' st Petrila sv); Malele 6.5 (25' st Birligea 6), Janga 6 (39' st Yeboah sv). Allenatore: Petrescu 6.

Lazio: Maximiano 6; Lazzari 6.5, Gila 6, Casale 6, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (31' st Cataldi sv), Vecino 6, Basic 6; Romero 6 (21' st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6. Allenatore: Sarri 6.

Arbitro: Felix Zwayer (Ger) 5.5.

Note: Espulso: Muhar, al 32' st, per doppia ammonizione. Ammoniti: Casale, Immobile, Deac, Cvek. Angoli: 5-4. Recupero: 2'; 5'.

Cluj. Alla Lazio basta uno scialbo 0-0 in casa del Cluj per qualificarsi agli ottavi di finale di Conference League, in virtù dell’1-0 maturato all’Olimpico la scorsa settimana grazie al gol di Immobile. Non una bellissima gara nel complesso, in cui comunque la squadra di Sarri ha avuto le sue occasioni e nel finale ha potuto gestire con più tranquillità vista l’espulsione di Muhar (doppio giallo). In definitiva missione compiuta senza particolari affanni considerando le tante assenze cha avevano turbato la vigilia. Oggi alle 13 dall’urna di Nyon uscirà la prossima avversaria di Immobile e compagni.

