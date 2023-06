Inter in formato Champions. La perla di Brozovic vale la vittoria sul Torino

Torino - Inter 0-1

Marcatore: 37' Brozovic

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 6 (12' st Karamoh 6); Singo 6 (36' st Seck sv), Ricci 6 (24' st Linetty 6), Ilic 6 (36' st Pellegri sv), Vojvoda 5.5 (12' st Aina 6); Miranchuk 5.5, Vlasic 5; Sanabria 5. In panchina: Bayeye, Gravillon, Zima, Vieira, Adopo, Djidji, Gineitis, Fiorenza, Gemello. Allenatore: Juric 5.5

Inter (3-5-2): Handanovic 7 (20' st Cordaz 7); Darmian 6, De Vrij 7, Bastoni 6.5 (21' st Acerbi sv); Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10' st Barella 6), Gosens 5.5 (28' st Bellanova sv); Martinez 5 (10' st Dzeko 6), Lukaku 6.5. In panchina: Onana, Asllani, D’Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.5

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6

Note: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Calhanoglu, Singo, Gosens. Angoli 6-4. Recupero 1' pt, 4' st.

A una settimana di distanza dal più importante appuntamento della stagione, quando sarà di scena ad Istanbul per la finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi batte di misura il Torino e chiude il campionato con un successo per 1-0. All’Olimpico Grande Torino decide un gol di Brozovic al 37mo del primo tempo: i nerazzurri si prendono momentaneamente il secondo posto in attesa di scoprire cosa farà la Lazio a Empoli, mentre i granata di Juric tagliano il traguardo con un ko dopo i recenti cinque risultati utili di fila.

In un inizio di match sostanzialmente equilibrato e privo di particolari emozioni, il primo spunto è dei padroni di casa al 14', quando Ricci tenta un destro a giro dal limite mancando la porta di poco. I nerazzurri escono dal guscio con il passare dei minuti e spaventano realmente la retroguardia avversaria al 21', con una conclusione di Dumfries smorzata quasi provvidenzialmente da Rodriguez e bloccata da Milinkovic.

L’Inter prende in mano il pallino del gioco e al 37' passa in vantaggio grazie a Brozovic, che sorprende il portiere con un mancino da fuori per l’1-0 ospite. Nella ripresa la prima chance è per la squadra di Inzaghi al 59': Brozovic calcia in mezzo una punizione, Gagliardini sbuca tutto solo sul secondo palo ma di testa non inquadra la porta. Dall’altra parte risponde il Torino con un mancino in diagonale del neo entrato Karamoh, salvato miracolosamente da un attento Handanovic poco prima di lasciar spazio a Cordaz. Il terzo portiere nerazzurro, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, si rende a sua volta protagonista di una parata prodigiosa su Sanabria, che si vede respingere da pochi passi un tiro di sinistro a botta sicura.

Nel finale i ritmi calano, all’80' Dzeko scheggia un palo andando ad un passo dal raddoppio interista, poi prima del triplice fischio Sanabria fallisce clamorosamente sotto porta il possibile gol del pareggio.

