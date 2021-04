Cosa vedere su Netflix: i nuovi film e le serie tv in uscita ad aprile 2021

Ecco i nuovi film e le serie tv da vedere su Netflix ad aprile 2021. In questa pagina invece puoi trovare la top 10 delle serie tv e dei film più visti oggi su Netflix.

La rete ha programmato quest'anno un cartellone di tantissimi nuovi film e serie tv: una cornucopia di proposte degna del più grande servizio streaming del mondo che ne conferma l'influenza a Hollywood nei mesi della pandemia. Un trailer "a rotta di collo" ha presentato la carrellata di inediti che include produzioni originali e nuovi acquisti, musical e film di azione, commedie romantiche e cartoni animati.

Cosa guardare su Netflix? Ecco i nuovi film e le nuove serie tv in uscita ad aprile su Netflix:

Prank Encounters - Scherzi da brivido

Serie - Stagione 2 - in uscita in Italia il 1° aprile 2021 alle 9:00

Presentato da Gaten Matarazzo (Stranger Things), ogni episodio di questo terrificante e spassoso programma di scherzi fa vivere a due completi sconosciuti l'avventura di una vita. È tutto normale fino a quando le loro strade non si incrociano e la loro missione si trasforma in una sorpresa soprannaturale. Abbinando terrore e divertimento, Prank Encounters - Scherzi da brivido è il programma con telecamere nascoste più complesso mai realizzato.

I vestiti raccontano

Serie - Stagione 1 - in uscita in Italia il 1° aprile 2021 alle 9:00

I VESTITI RACCONTANO tira fuori dall'armadio uno scrigno di storie legate ai capi di abbigliamento di persone molto diverse tra loro. Un paio di stivali simbolo della sopravvivenza, un vestito che rappresenta la guarigione, un'uniforme che riafferma un'identità: questa serie ripercorre alcuni momenti della vita delle persone attraverso i loro vestiti più amati. Divertenti, tragici, commoventi e gioiosi, gli episodi sono divisi per tema e includono interviste a personaggi della cultura e narratori di talento. Le sequenze animate e i filmati di repertorio contribuiscono a intrecciare tra loro i fili di queste vite. I VESTITI RACCONTANO è un documentario originale Netflix in associazione con Emily Spivack, Jenji Kohan, Tremolo Productions e Tilted Productions.

Madame Claude

Film in uscita in Italia il 2 aprile 2021 alle 9:00

Nella Parigi degli anni '60 l'influenza di Madame Claude si estende oltre il mondo della prostituzione, fino a quando una giovane donna ricca minaccia di cambiare tutto.

The Wedding Coach: come organizzare un matrimonio perfetto

Serie - Stagione 1 - in uscita in Italia il 7 aprile 2021 alle 9:00

Damigelle d'onore, suoceri e barattoli di vetro! I matrimoni sono un fantastico motivo per festeggiare, ma nonostante quanto sostengono le riviste specializzate, la loro organizzazione è tutt'altro che divertente. Dopo essere arrivata a malapena all'altare delle proprie nozze, la comica Jamie Lee intraprende una missione esilarante e commovente per aiutare coppie a gestire le stressanti e spesso ridicole aspettative del "Business dei matrimoni". Affiancata da un diverso ospite comico in ogni episodio, Jamie interviene prima della cerimonia e il giorno stesso, offrendo una prospettiva rinfrescante e onesta sull'industria dei matrimoni e distogliendo l'attenzione delle coppie dai loro drammi per aiutarli a focalizzarla sul quadro generale.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute

Film in uscita in Italia il 7 aprile 2021 alle 9:00

In una serata di musica e ricordi piena di celebrità, una comunità di artisti iconici rende omaggio a Dolly Parton, vincitrice del premio MusiCares Person of the Year.

Cast: Ray Parton

Generi: Concerti, Film documentari, Documentari su musica e concerti

Caratteristiche: Ottimista

Snabba cash

Stagione in uscita in Italia il 7 aprile 2021 alle ore 9:00

Questo remake in svedese è ambientato a Stoccolma a dieci anni di distanza dagli eventi raccontati nella trilogia. Al centro della storia si trova Leya, una giovane madre single che cerca di sbarcare il lunario nel mondo delle startup, un ambiente in continuo fermento dove il desiderio di ottenere status e denaro è più forte che mai. Leya è decisa a sfondare, costi quel che costi. Il jet set imprenditoriale, così come il mondo criminale, è più brutale, caotico e spietato che mai e quando questi due mondi convergono, le alleanze, le amicizie e le partnership d'affari saranno messe alla prova nella ricerca infinita di soldi facili.

Con Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik, Olle Sarri, Dada Fungula Bozela e Jozef Wojciechowicz (Z.E).

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo

Stagionein uscita in Italia il 7 aprile 2021 alle ore 9:00

Durante il weekend di San Patrizio del 1990 l'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston è stato teatro di un furto memorabile di opere leggendarie di Rembrandt, Vermeer e altri artisti, valutate oggi oltre mezzo miliardo di dollari. Questa docuserie in quattro parti del regista Colin Barnicle esamina gli indizi, le false piste, i colpi di fortuna e le speculazioni che hanno caratterizzato le indagini di questo mistero ancora irrisolto.

Night in Paradise

Film in uscita in Italia il 9 aprile 2021 alle 9:00

La storia di un uomo braccato dai gangster e di una donna che ha perso fiducia nella vita.

Thunder Force

Film in uscita in Italia il 9 aprile 2021 alle ore 9:00

In un mondo minacciato da super criminali, due amiche d'infanzia si ritrovano quando una delle due scopre come acquisire i poteri per proteggere la città.

My Love: sei storie di vero amore

Stagionein uscita in Italia il 13 aprile 2021 alle ore 9:00

Il regista coreano Jin Moyoung riprende le fila dell'acclamato documentario "My Love, Don't Cross That River" per realizzare una serie commovente dal respiro internazionale. In "My Love: sei storie di vero amore", sei registi provenienti da diversi paesi seguono per un anno una coppia anziana che ha condiviso un'intera vita (da un minimo di 43 a un massimo di 60 anni) insieme. Dalle coste coreane alle favela di Rio, per passare alla periferia di Tokyo e arrivare alle campagne indiane, fino alla Spagna e agli Stati Uniti, le coppie condividono storie e segreti di un amore che resiste al tempo.

Dad Stop Embarrassing Me!

Stagionein uscita in Italia il 14 aprile 2021 alle 9:00

Brian Dixon (Jamie Foxx) è un imprenditore di successo single che si ritrova a occuparsi a tempo pieno della figlia adolescente Sasha (Kyla-Drew). Deciso a dare il massimo come genitore, Brian avrà bisogno dell'aiuto del padre (David Alan Grier) e della sorella (Porscha Coleman), mentre Sasha dovrà abituarsi a vivere in una nuova casa tanto caotica quanto piena d'amore. Ricca di emozioni e umorismo, "Papà, non mettermi in imbarazzo!" è ispirata alla relazione di Foxx con la figlia Corinne, che è anche produttrice esecutiva della serie. La sitcom multicamera diretta da Ken Whittingham (black-ish) è una nuova collaborazione di Foxx con lo showrunner Bentley Kyle Evans (The Jamie Foxx Show).

Ride or Die

Film in uscita in Italia il 15 aprile 2021 alle ore 9:00

Due donne: una uccide per amore, l'altra le ha chiesto di farlo. Questo road movie racconta la loro fuga senza una meta e il viaggio caotico che le avvicinerà inaspettatamente.

Rei (Kiko Mizuhara) è nata e cresciuta in una famiglia benestante e ha sempre avuto tutto dalla vita. Un giorno riceve una chiamata da Nanae (Honami Sato), un'amica per cui provava qualcosa al liceo e che non vedeva da dieci anni. La felicità di Rei però ha vita breve, perché rimane sconvolta nel vedere che la donna è vittima di violenza domestica. Quando Nanae le spiega che si sente in trappola e teme per la sua vita, Rei le dice che il marito merita di morire. Nanae le chiede quindi di ucciderlo per amore, dando inizio alla storia della loro fuga senza una meta.

Arlo il giovane alligatore

Film in uscita in Italia il 16 aprile 2021 alle 9:00

Dopo aver scoperto di essere originario di New York, un ingenuo ragazzo metà umano e metà coccodrillo, decide di abbandonare la sua vita protetta in una palude per avventurarsi alla ricerca del padre da tempo perduto.

Dopo aver scoperto di essere originario di New York, Arlo, un ingenuo ragazzo metà umano e metà coccodrillo, decide di abbandonare la sua vita protetta in una palude per avventurarsi alla ricerca del padre da tempo perduto. Il musical d'animazione "Arlo il giovane alligatore" racconta la storia del percorso di Arlo, dal momento in cui incontra un gruppo di disadattati che diventeranno la sua nuova famiglia. Dopo l'arrivo a New York, le avventure continuano nella serie I Love Arlo, che prende le mosse nel momento in cui il protagonista e la sua nuova banda si installano in un quartiere abbandonato lungo il mare e ne promuovono la rinascita.

David Attenborough: la vita a colori

Stagionein uscita in Italia il 22 aprile 2021 alle 9:00

David Attenborough attraversa il mondo passando dalle foreste pluviali in Costa Rica alle innevate Highlands scozzesi per svelare per la prima volta le straordinarie tecniche con cui gli animali utilizzano i colori.

Una nuova e incredibile serie in tre parti debutta in occasione della Giornata della Terra. David Attenborough attraversa il mondo passando dalle foreste pluviali in Costa Rica alle innevate Highlands scozzesi per svelare per la prima volta le straordinarie tecniche con cui gli animali utilizzano i colori. Tramite una rivoluzionaria tecnologia di riprese ideata specificamente per questa serie, gli spettatori scoprono come i colori invisibili all'occhio umano giocano un ruolo fondamentale nelle interazioni animali. Da segnali ultravioletti che sembrano magici sulle ali delle farfalle alla funzione sorprendente ma cruciale delle strisce di una tigre del Bengala, stiamo per entrare in un misterioso mondo di colori.

Tenebre e ossa

Stagione in uscita in Italia il 23 aprile 2021 alle 9:00

Tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d'Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia. Tenebre e ossa è una produzione Netflix di 21 Laps Entertainment con Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) e Ben Barnes (Generale Kirigan).

Luis Miguel - La serie

Stagione 2 - In uscita in Italia ad aprile 2021

1992: Luis Miguel, scoraggiato dopo la morte del padre, continua disperatamente a cercare sua madre. La sua fulminea ascesa professionale sembra non finire mai; ma al minimo tentativo di dare la priorità alla sua vita personale, sente che la sua carriera sta subendo un Luis perde il controllo a causa della sua ambizione gli fa perdere il controllo. 2005: Un drammatico incidente lo costringe a ripensare ad aspetti della sua vita di cui non si è mai dovuto preoccupare prima e a rendersi conto che “lasciare spazio al nemico” avrà delle conseguenze.

Yasuke

Stagione in uscita in Italia il 29 aprile 2021 alle ore 9:00

Yasuke è una serie in sei episodi ideata da LeSean Thomas e ambientata in un Giappone immaginario nell'epoca feudale. Narra la storia di un guerriero samurai di origine africana obbligato a impugnare di nuovo la spada per proteggere una misteriosa bambina dalle forze del male.

In un Giappone feudale straziato dalla guerra in preda a mecha e magia, Yasuke, il più grande ronin mai esistito, fatica a condurre una vita pacifica dopo un passato di violenze. Ma quando un villaggio vicino è dilaniato da scontri tra daimyo assetati di guerra, Yasuke deve riprendere in mano la spada e portare in salvo una misteriosa bambina minacciata da forze oscure e signori malvagi. La storia di Yasuke, il primo samurai africano che ha lottato nelle fila di Oda Nobunaga, uscirà in tutto il mondo.

Concrete Cowboy

Film in uscita in Italia ad aprile 2021

Durante le vacanze estive nella zona nord di Filadelfia, un adolescente difficile si ritrova diviso tra il crimine e la vivace sottocultura da cowboy urbano del padre con cui aveva interrotto i rapporti.

L'apparenza delle cose

Film in uscita in Italia il 29 aprile 2021 alle ore 9:00

Una coppia di Manhattan si trasferisce in un paesino della Hudson Valley e scopre che l'ombra sinistra che avvolge il loro matrimonio si estende anche sulla nuova casa. Tratto dall'acclamato romanzo di Elizabeth Brundage.

I Mitchell contro le macchine

Film in uscita in Italia il 30 aprile 2021 alle 9:00

Una famiglia bizzarra e disfunzionale vede i propri programmi di viaggio sconvolti quando si ritrova nel bel mezzo di un attacco di robot e improvvisamente diventa l'improbabile ultima speranza dell'umanità!

Dagli umani che hanno realizzato il film premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e The LEGO Movie arriva I Mitchell contro le macchine, una commedia d'azione animata su una famiglia come tante che si trova ad affrontare la più grande prova della sua vita: salvare il mondo da un apocalittico attacco di robot. Un'inezia, vero? Tutto ha inizio quando la creativa incompresa Katie Mitchell è ammessa nella scuola di cinema dei suoi sogni. La ragazza non vede l'ora di lasciare la casa dell'infanzia per incontrare "la sua tribù", ma il padre amante della natura insiste per accompagnarla e fare così un ultimo viaggio in auto, assolutamente non imbarazzante o forzato, con tutta la famiglia. Ma quando le cose sembrano non poter andare peggio, i Mitchell si ritrovano improvvisamente nel bel mezzo di un attacco di robot! Dagli smartphone ai robot aspirapolvere fino ai malvagi Furby, qualsiasi oggetto è impiegato per catturare ogni umano sul pianeta. Salvare l'umanità toccherà quindi a Katie, al padre, alla mamma ottimista Linda, al bizzarro fratellino Aaron, al carlino cicciotto Monchi e a due robot amichevoli e sprovveduti. Diretto da Michael Rianda (Gravity Falls), prodotto dai premi Oscar Phil Lord e Chris Miller, assieme a Kurt Albrecht, e con le voci originali di Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Beck Bennett, Fred Armisen, Eric Andre e il premio Oscar Olivia Colman, I Mitchell contro le macchine insegna ad accettare le proprie unicità, imparando che cosa significa essere umani in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, ma anche ad apprezzare il valore dei legami con le persone che più contano quando un imprevisto cambia le carte in tavola.

