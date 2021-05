Cosa vedere su Netflix: ecco nuovi film e serie tv in uscita a maggio 2021

Ecco i nuovi film e le serie tv da vedere su Netflix a maggio 2021. In questa pagina invece puoi trovare la top 10 delle serie tv e dei film più visti oggi su Netflix.

La rete ha programmato quest'anno un cartellone di tantissimi nuovi film e serie tv: una cornucopia di proposte degna del più grande servizio streaming del mondo che ne conferma l'influenza a Hollywood nei mesi della pandemia. Un trailer "a rotta di collo" ha presentato la carrellata di inediti che include produzioni originali e nuovi acquisti, musical e film di azione, commedie romantiche e cartoni animati.

Cosa guardare su Netflix? Ecco i nuovi film e le nuove serie tv in uscita a maggio su Netflix:

Selena: La serie

Stagione 2 in uscita in Italia il 4 maggio 2021 alle 9:00

Prima di diventare la regina della musica Tex-Mex, Selena Quintanilla era una giovane ragazza texana con grandi sogni e una voce ancora più grande. Selena: La serie segue la vita della cantante, dai piccoli concerti al successo che l'ha resa la più celebre artista di musica latinoamericana di tutti i tempi, senza dimenticare gli anni di duro lavoro e sacrificio dell'intera famiglia Quintanilla.

Dai produttori esecutivi Jaime Dávila, Rico Martinez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh e Moises Zamora. SELENA: LA SERIE è stata ideata da Zamora insieme al consulente Don Todd ("This is Us") e interpretata da Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez e Seidy López.

I figli di Sam: verso le tenebre

Stagione in uscita in Italia il 5 maggio 2021 alle ore 9:00

La caccia al "figlio di Sam" ha tenuto il mondo con il fiato sospeso alla fine degli anni '70, ma poi la storia di uno dei più noti serial killer d'America è stata quasi dimenticata. Fino a oggi. Se l'arresto e la condanna di David Berkowitz avevano messo fine all'incubo di molti newyorchesi, per il giornalista e autore di "The Ultimate Evil" Maury Terry, il vero mistero era appena cominciato. Convinto che Berkowitz non avesse agito da solo, Terry ha indagato per decenni su quella che secondo lui era l'oscura e complessa rete responsabile degli omicidi, senza capire che la ricerca della verità gli sarebbe costata cara. Attraverso filmati d'archivio, conversazioni con i protagonisti dell'inchiesta, parole e documenti dello stesso Terry, il regista Joshua Zeman (CROPSEY, MURDER MOUNTAIN) approfondisce il racconto di un uomo che non ha mai trovato l’uscita dal labirinto in cui era entrato. Ma quindi la teoria di Terry era solo un abbaglio oppure i veri figli di Sam sono ancora tra noi?

Monster

Film in uscita in Italia il 7 maggio 2021 alle 9:00

Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell'intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d'élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.

Girl from Nowhere

Stagione 2 in uscita in Italia il 7 maggio 2021 alle ore 9:00

Girl From Nowhere è una serie antologica televisiva in lingua thailandese del 2018 con protagonista Chicha Amatayakul. La trama ruota attorno a Nanno, una ragazza che si trasferisce in diverse scuole e ha la capacità di smascherare le ipocrisie. La prima stagione è uscita l'8 agosto 2018 su GMM 25.

Milestone

Film in uscita in Italia il 7 maggio 2021 alle 9:00

Questo film toccante racconta la storia di Ghalib, un camionista di mezza età in lutto che mentre affronta una tragedia personale, con le conseguenze che ne derivano, rischia di vedersi soffiare il lavoro da un giovane apprendista. Gli eventi di questa storia culminano nel momento in cui il camion di Ghalib raggiunge il traguardo di 500.000 km percorsi, un record per la sua società.

Jupiter's Legacy

Stagione in uscita in Italia il 7 maggio 2021 alle 9:00

Dopo aver protetto l'umanità per quasi un secolo, la prima generazione di supereroi affida questo compito ai suoi discendenti. La tensione tuttavia aumenta tra le giovani leve che vogliono dimostrare il proprio valore mentre faticano a tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori e a gestire le alte aspettative personali. Jupiter's Legacy è tratta dalle graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely. Questa saga drammatica con supereroi copre un periodo lungo decenni, affrontando dinamiche complesse tra famiglia, potere e fedeltà. La serie è opera dei produttori esecutivi Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim, ed è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan.

Vincenzo

Stagione in uscita in Italia il 9 maggio 2021 alle 9:00

Durante un viaggio nel suo paese d'origine, un avvocato di mafia italocoreano ripaga un'organizzazione criminale con la stessa moneta. La giustizia non fa sconti.

I soldi in poche parole

Stagione in uscita in Italia l'11 maggio 2021 alle 9:00

La maggior parte delle persone ha con il denaro un rapporto complicato porta a comportamenti ansiosi, avventati, elusivi od ossessivi. Trattandosi di un argomento tabù, è difficile rendersi conto che questi atteggiamenti sono in realtà molto comuni. "I soldi in poche parole" parla senza veli di argomenti quali le frodi delle carte di credito, la crisi causata dai prestiti per gli studenti, la difficoltà che quasi tutti affrontiamo nel mettere da parte abbastanza per assicurarci la pensione e di come ci facciamo raggirare da scommesse azzardate o truffe. La serie mette in luce le debolezze che ci accomunano in materia di denaro, i modi subdoli in cui vengono sfruttate e le strategie migliori da seguire.

Il ballo dei 41

Film in uscita in Italia il 12 maggio 2021 alle 9:00

Da una storia vera. Alla fine del XIX secolo Ignacio de la Torre sposa la figlia del presidente messicano Porfirio Díaz. Ignacio conduce una doppia vita: la sua ascesa nel mondo della politica si contrappone alla sua appartenenza a una società clandestina. Il delicato equilibrio regge finché non incontra Evaristo, il 42° membro della società. La storia culmina con una retata della polizia che porta alla luce segreti e scandali durante una festa organizzata da Ignacio e diventata famosa come "Il ballo dei 41".

The Upshaws

Stagione in uscita in Italia il 12 maggio 2021 alle 9:00

Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. The Upshaws è una serie coideata da Regina Hicks e Wanda Sykes, che si occupano anche della produzione esecutiva insieme a Mike Epps, Page Hurwitz e Niles Kirchner.

Oxygène

Film in uscita in Italia il 12 maggio 2021 alle 9:00

Oxygène è un thriller francese di sopravvivenza diretto da Alexandre Aja. Il film narra la storia di una giovane donna (Mélanie Laurent, 6 Underground, Bastardi senza gloria) che al risveglio in una capsula criogenica non si ricorda chi è o come sia finita lì. L'ossigeno sta per finire e lei deve recuperare la memoria per cercare di uscire dal suo incubo.

Haunted

Stagione 3 in uscita in Italia il 14 maggio 2021 alle ore 9:00

Una villa minacciosa, una melodia inquietante, un gatto demoniaco. Altre persone raccontano storie spaventose appartenenti al loro passato... e la verità è terrificante.

Serie, Horror, Programmazione reality, Programmi di varietà

Halston

Stagione in uscita in Italia il 14 maggio 2021 alle 9:00

La miniserie HALSTON segue il percorso del leggendario stilista (Ewan McGregor) e dell'omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni '70 e '80... finché un'aggressiva acquisizione non costringe Halston a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome. La produzione esecutiva è affidata a Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White. Minahan è anche regista della serie.

Love, Death & Robots

Stagione 2 in uscita in Italia il 14 maggio 2021 alle 9:00

LOVE, DEATH + ROBOTS è un balzo nel futuro con profonde radici nel passato. L'ideatore Tim Miller ha unito le forze con il regista David Fincher dopo aver cercato per anni di realizzare lungometraggi e cortometraggi animati per adulti con la sua società di animazione Blur Studio. Dopo il successo incredibile di DEADPOOL (con il quale aveva esordito alla regia) i due hanno colto l'occasione per produrre la serie antologica insieme a Netflix. Miller ricorda l'entusiasmo dimostrato dal pubblico alla prima stagione e le richieste di un seguito, dicendo: "Il riscontro che la serie ha ricevuto non avrebbe potuto essere più entusiasmante. Era esattamente il genere di risposta appassionata che io e David speravamo di ottenere dai fan dell'animazione, ma che per anni pensavamo non fosse possibile". Per la seconda stagione Miller è affiancato da Jennifer Yuh Nelson come responsabile della supervisione alla regia. La regista premio Oscar vanta un'esperienza pluriennale nel campo dell'animazione che include la regia di Kung Fu Panda 2 e 3. Insieme hanno fatto leva sul talento diversificato di registi di animazione brillanti da tutto il mondo per mescolare stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale. "Identificare i registi più adatti a raccontare ciascuna storia è un puzzle di stile difficile da risolvere", commenta Jennifer Yuh Nelson.

La donna alla finestra

Film in uscita in Italia il 14 maggio 2021 alle 09:00

Costretta in casa dall'agorafobia, Anna Fox si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la nuova famiglia che vive nell'edificio di fronte. Dopo aver assistito a un crimine brutale, la donna scopre che niente e nessuno è come sembra, mentre alcuni segreti iniziano a venire a galla.

Anna Fox (Amy Adams) è una psicologa infantile agorafobica che si ritrova a spiare dalla finestra della sua casa di New York la famiglia apparentemente perfetta che vive nell'edificio di fronte. La vita della donna è sconvolta quando assiste senza volerlo a un crimine brutale. Tratto dall'avvincente romanzo bestseller adattato da Tracy Letts, questo thriller psicologico carico di suspense rivela segreti scioccanti mostrando che niente e nessuno è come sembra.

Cast: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.

Ferry

Film in uscita in Italia il 14 maggio 2021 alle 9:00

La storia ha inizio nel 2006 ad Amsterdam. Ferry Bouman lavora per il narcoboss Ralph Brink, potente criminale nonché suo mentore. Un giorno però la gang subisce una brutale rapina che provoca gravi ferite al figlio di Ralph. Quando tutti gli indizi puntano a un gruppo di campeggiatori nel Brabante, Ferry è incaricato di scovare i colpevoli. Dopo anni di assenza, Ferry torna nella sua adorata Brabante, da cui era fuggito molti anni prima. La difficile riunione con la famiglia che non vede da tempo, il ritorno alla vita nomade che aveva dimenticato e l'incontro con l'affascinante vicina Danielle fanno lentamente aumentare il nervosismo di Ferry. Il viaggio porterà a risultati inaspettati, mettendo a dura prova la sua fedeltà...

Che fine ha fatto Sara?

Stagione 2in uscita in Italia il 19 maggio 2021 alle 9:00

Scoprire la verità sulla morte della sorella Sara porterà Álex Guzmán a svelare i più cupi segreti della famiglia Lazcano. Álex è stato condannato per un crimine che non ha commesso e dopo 18 anni esce di prigione. Adesso vuole solo vendicarsi di Rodolfo Lazcano, il responsabile dell'omicidio per il quale è stato incarcerato. Le cose si complicano quando Álex comincia a frequentare Elisa, la figlia minore dei Lazcano, per poi scoprire che Rodolfo è innocente e che un'altra persona ha agito abilmente nell'ombra causando tutte le sue disgrazie.

Generi: Serie, Drammi, Thriller, Gialli e misteri

Special

Stagione 2 in uscita in Italia il 20 maggio 2021 alle ore 9:00

Special, una nuova serie originale e frizzante, racconta la storia di Ryan, un gay affetto da leggera paralisi cerebrale che decide di riscrivere la propria identità e di realizzare la vita che ha sempre desiderato. Dopo anni di stage senza sbocchi durante i quali lavora in pigiama come blogger e comunica soprattutto via messaggi, Ryan scopre finalmente come portare la sua esistenza dalle stalle alle stelle si avvia tentennante verso una vita da adulto. Questa commedia originale è ispirata a “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”, l'autobiografia della star e autore Ryan O’Connell, il quale è anche produttore esecutivo della serie assieme a Jim Parsons.

Generi: Serie, Commedie

Army of the Dead

Film in uscita in Italia il 21 maggio 2021 alle 9:00

Dopo un'epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

Film, Horror, Thriller, Azione

Master of None

Stagione 3 in uscita in Italia il 23 maggio 2021 alle 9:00

La serie premiata agli Emmy MASTER OF NONE torna per una nuova stagione con la storia del rapporto tra Denise (la premio Emmy Lena Waithe) e la sua partner Alicia (la premio BAFTA Naomi Ackie). Diretta dal coideatore della serie, il premio Emmy Aziz Ansari che l'ha anche sceneggiata insieme a Waithe, questa nuova stagione è una storia d'amore moderna che getta uno sguardo intimo sugli alti e i bassi del matrimonio, sui problemi legati alla fertilità e sulla crescita personale individuale e di coppia. Brevi momenti di passione si intrecciano a terribili perdite personali nel quadro di questioni esistenziali come l'amore e la vita. La terza stagione, coideata da Ansari e dal premio Emmy Alan Yang, offre un'evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa.

Serie, Commedie, Drammi

Ghost Lab

Film in uscita in Italia il 26 maggio 2021 alle ore 09:00

Quando un esperimento di ricerca sull'aldilà finisce male, due amici medici (Gla e Wee) vedono un "fantasma" per la prima volta con i loro stessi occhi. Questo incontro provoca un desiderio irresistibile di trovare una spiegazione scientifica per l'esistenza degli spiriti e la prova della vita dopo la morte, ma la fissazione e la ricerca irrefrenabile della conoscenza li spingerà in un baratro che costerà loro l'amicizia e i rapporti con i propri cari.

Generi: Film, Horror, Thriller

Il Divin Codino

Film in uscita in Italia il 26 maggio 2021 alle ore 9:00

La storia dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio, compreso il suo difficile esordio da giocatore e i profondi contrasti con alcuni dei suoi allenatori.

Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l'America

Stagionein uscita in Italia il 26 maggio 2021 alle 9:00

Nell'emozionante docuserie in quattro parti "Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l'America", lo scrittore gastronomico Stephen Satterfield intraprende un vivace e toccante viaggio accanto a chef, storici e attivisti per celebrare il coraggio, la maestria e l'intraprendenza degli uomini e delle donne afroamericani.

Eden

Stagione in uscita in Italia il 27 maggio 2021 alle ore 9:00

In un futuro distante migliaia di anni, la città nota come "Eden 3" è abitata unicamente da robot i cui padroni sono scomparsi da molto tempo. Durante un incarico di routine due robot contadini risvegliano accidentalmente una bambina mettendo così in dubbio tutto ciò in cui credevano, ovvero che gli esseri umani erano solo un mito antico. I due robot decidono di occuparsi insieme della giovane e di farla crescere in un luogo sicuro fuori da Eden.

Blue Miracle - A pesca per un sogno

Film in uscita in Italia il 27 maggio 2021 alle ore 9:00

L'incredibile storia vera di Casa Hogar e della sua partecipazione alla più grande gara di pesca del mondo per salvare il proprio orfanotrofio maschile in Messico.

Soy Rada: Serendipia

Speciale stand-up in uscita in Italia il 27 maggio 2021 alle 9:00

Torna il simpatico comico argentino Agustín Aristarán, alias Soy Rada. Questa volta punta i riflettori su famiglia, genitori, magia e musica.

Il metodo Kominsky

Stagione 3 in uscita in Italia il 28 maggio 2021 alle ore 9:00

Sandy Kominsky (il premio Oscar Michael Douglas) deve affrontare i problemi della vecchiaia senza il miglior amico Norman Newlander (il premio Oscar Alan Arkin) al suo fianco per la stagione finale della serie "Il metodo Kominsky". La situazione si complica con l'arrivo di Roz Volander (la candidata agli Oscar Kathleen Turner), ex moglie di Sandy. La nota instabilità della loro relazione si acuisce ulteriormente dopo che la donna arriva a Los Angeles per passare del tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker) e il suo ragazzo Martin (Paul Reiser). In questa stagione, Il metodo Kominsky tratterà temi quali denaro, morte, amore, omicidio e la realizzazione dei sogni. Praticamente come al solito. Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers e Haley Joel Osment riprendono i loro ruoli di guest star. Al contempo divertente e toccante, la serie premiata ai Golden Globe "Il metodo Kominsky" è una commedia con episodi di trenta minuti ciascuno girati utilizzando la tecnica della telecamera singola e nasce da un'idea di Chuck Lorre, candidato a nove premi Emmy. Lorre, Al Higgins e Douglas sono i produttori esecutivi della serie, prodotta da Chuck Lorre Productions, Inc. in associazione con Warner Bros. Television. La terza e ultima stagione consiste di sei episodi.

