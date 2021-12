Chi è Kabir Bedi? Sandokan entra nella casa del Grande Fratello Vip

Kabir Bedi, l'attore celebre per la sua interpretazione di Sandokan nella popolarissima serie tv, sarà il prossimo inquilino del Grande Fratello Vip. Nella puntata di oggi entrerà nella casa proprio l'attore di origine pakistana, che in Italia da decenni è particolarmente amato. Nel 2004 è stato tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, sfiorando la vittoria e chiudendo al secondo posto.

Chi è Kabir Bedi?

Dopo essere diventato famosissimo in italia e in Europa grazie a"Sandokan", serie che ha battuto tutti i record di ascolti , in India, Kabir Bedi ha girato quasi settanta film di Bollywood. In tutto il mondo, Kabir è probabilmente meglio conosciuto per il suo ruolo di cattivo nel film di James Bond Octopussy e per il suo ruolo da protagonista in The Bold and the Beautiful, una delle soap televisive più viste al mondo. Ha recitato con Michael Caine in Ashanti e Roddy McDowall in Thief of Baghdad e ha interpretato il ruolo del protagonista nel film italiano The Black Pirate (Il Corsaro Nero) . Nella televisione americana è apparso in Highlander, Murder She Wrote, Magnum, PI, Dynasty e molte miniserie HBO. Sul palco, ha recitato in Taj di John Murrell in Canada e in The Far Pavilions di MM Kaye nel West End di Londra.

Kabir è noto per il suo impegno in cause filantropiche e sociali. È l'ambasciatore onorario dell'associazioe di SightSavers India che aiuta i non vedenti e di Care & Share Italia che educa e si prende cura dei bambini di strada dalla scuola all'università in Andhra Pradesh e Telangana.

Kabir Bedi vive con sua moglie Parveen Dusanj, produttrice, a Juhu, Mumbai. Sta scrivendo il suo prossimo libro, continua a recitare ed è un commentatore televisivo. Dà voce a film pubblicitari e documentari e viaggia regolarmente nelle sue tre città preferite: Roma, Londra e Los Angeles. Per Kabir, tutto il mondo è un "palcoscenico".

© Riproduzione riservata