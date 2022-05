“Cucine da incubo” realizza... un sogno a Roseto Capo Spulico. Chef Canavacciuolo in Calabria FOTO

Ama riempire di pacche (pesanti... ma amichevoli) i suoi interlocutori e “ribaltare” i destini delle cucine più disgraziate di tutta Italia. Lo chef stellato Antonino Canavacciuolo è fatto così. Oltre a essere un cuoco con i fiocchi, ormai è il volto di due cooking show di Sky: “Masterchef” e “Cucine da incubo”. Ed è proprio il secondo dei due programmi culinari che gli ha permesso di rivoltare in lungo e in largo lo Stivale, nel tentativo di scovare ciò che c'è di buono nelle cucine e... negli animi dei cuochi-titolari di alcuni dei locali che, col tempo, hanno perso appeal e rischiano anche di chiudere. Ci riesce attraverso inizioni di entusiasmo, riorganizzando, stimolando e fornendo consigli culinari: non solo agli chef ma anche ad assistenti, camerieri e tutti coloro i quali orbitino sul pianeta della ristorazione. C'è riuscito anche a Roseto Capo Spulico, meraviglioso centro marittimo della provincia di Cosenza, quasi al confine con la Puglia. Stasera su Sky (21.15) e in streaming su NOW TV, lo chef Canavacciuolo mostrerà la sua esperienza in Calabria e come ha risollevato le sorti del ristorante “Da Mario”.

