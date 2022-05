Eurovision: 'Give peace a chanche' apre la finale. Zelensky: "Votate Ucraina!"

Le note di 'Give peace a chanche', cantate dai Rocking 1000 come una sorta di Quarto Stato della Pace in Piazza San Carlo a Torino. Subito dopo, al PalaOlimpico in scena il medley di Laura Pausini con 'Benvenuto', 'Io canto', 'La solitudine', 'Le cose che vivi'. Quindi sfila la sequenza delle delegazioni e... "Torino, Europa, Australia: ci siamo!". Comincia la finale dell'Eurovision Song Contest 2022.

Zelensky invita a votare Ucraina

"A breve alla finale dell’Eurovision l’Europa e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. Io credo che, alla fine, questa parola sarà 'vittoria'. Europa, vota per i Kalush Orchestra. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina". Così, in un messaggio video su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'ordine delle esibizioni

Venticinque i Paesi in gara, i 10 finalisti della prima semifinale, i 10 finalisti della seconda semifinale ai quali si aggiungono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che hanno accesso diretto alla finale e si esibiscono per la prima volta.

In sequenza: Repubblica Ceca - We Are Domi - Lights Off; Romania con Wrs - Llamame; Portogallo con Maro - Saudade saudade; Finlandia con The Rasmus - Jezebel;Armenia con Rosa Linn - Snap; Svizzera con Marius Bear - Boys don't cry; Francia con Alvan & Ahez - Fulenn; Norvegia con Subwoolffer- Give that Wolf a banana; Italia con Mahmood e Blanco - Brividi; Spagna con Chanel - SloMo; Paesi Bassi con S10 - De Diepte; Ucraina con Kalush Orchestra - Stefania; Germania con Malik Harris - Rockstars; Lituania con Monika Liu - Sentimentai; Azerbaijan con Nadir Rustamil - Fade to black; Belgio con Jeremie Makiese, Miss you; Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together;

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elìn) - Me Hkkandi Sòl; Moldavia con Zdob i Zdub & Fraii Advahov - Trenuleul; Svezia con Cornelia Jakobs - Hold Me Closer; Australia con Sheldon Riley - Not the same;

Regno Unito con Sam Ryder - Space man; Polonia con Krystian Ochman - River; Serbia con Konstrakta - In Corpore Sano; Estonia con Stefan - Hope.

Superospiti della serata i Maneskin che presentano il nuovo singolo 'Supermodel' e Gigliola Cinquetti che canta 'Non ho l’età'. Previsto anche un medley di Mika che presenta il suo nuovo singolo: la sequenza è 'Look Today', 'Grace Kelly', 'Yo Yo e Happy Ending.

