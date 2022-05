Tanti auguri Fiorello, lo showman più amato d'Italia compie 62 anni

Sarà un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso e l’immigrazione dei nostri nonni. In un “volo immaginario“ Giuseppe Fiorello invita i protagonisti della sua vita ad uscire dalla memoria, li porta in scena e rende il pubblico partecipe di un emozionante gioco di specchi tra lui e il padre. In parallelo, viene raccontata la crescita musicale di Domenico Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia Fiorello: ogni scena avrà infatti il suo sottofondo musicale. Giuseppe Fiorello porta su Rai1 (l’11 gennaio, prodotto da Friends & Partners) ’Penso che un sogno così’, adattamento tv dello spettacolo che ha viaggiato lungo l’Italia per 300 serate dedicato a suo padre e a Domenico Modugno ma non solo.ANSA/ UFFICIO STAMPA/ ROBERTO PANUCCI+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++