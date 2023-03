Ma che «Voice» questi Kids! Stasera la finale, Calabria e Sicilia in gara

Esibizioni che tradiscono la giovane età, quelle dei talenti in erba di «The Voice Kids», spin-off dell’omonimo talent Fremantle-ITV, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni e approdato sabato scorso su Rai1 dopo il successo di questi anni all’estero. Giovanissimi cantanti di Sicilia e Calabria nei team di questa prima edizione italiana, condotta sempre da Antonella Clerici, con gli stessi coach della versione Senior: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri (Angelo Sotgiu e Angela Brambati). Assieme ad altri bambini e ragazzi da tutta Italia, i sorprendenti talenti del Sud si contenderanno la vittoria nella finale in onda questa sera alle 21.25.

Doppietta per Gigi D’Alessio, scelto come coach dalle concorrenti più grandi Marta Maria La Rosa, 12 anni, di Comiso, e Ilary Alaimo, 14, di Montedoro (Caltanissetta), che hanno incantato pubblico e coach, rispettivamente, con “Emozioni” (Lucio Battisti) e “I will always love you” (Whitney Houston). La prima ha iniziato a cantare seguendo la sorella Greta nelle sue lezioni canto e si era già fatta notare in diverse manifestazioni del Ragusano. Nel 2021 ha infatti partecipato al Premio Cristina Guastella, festival canoro per talenti in erba, e vinto la sesta edizione dell’Hybla Music Contest a Chiaramonte Gulfi. Stesso percorso per Ilary Alaimo, che parallelamente alla musica coltiva il sogno di fare l’estetista. Si è esibita in diversi eventi locali e in contest e trasmissioni di Radio RCS Sicilia. Due anni fa ha aperto un canale YouTube dove posta cover di brani noti. Parallelamente agli studi, si sta perfezionando presso Arcadia, rinomata scuola di canto con sede a Favara.

La stessa da cui proviene anche la concorrente più piccola, Mia Arnone, 7 anni, da Castrofilippo (Agrigento), alla sua prima performance dal vivo con “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista. Appassionata di musica e animali, col sogno di una professione da veterinaria accanto a quella musicale, la piccola è entrata nel team di Loredana Bertè, suo mito musicale, con la quale ha poi intonato la hit “Figlia di”.

Alla sua prima esibizione dal vivo ufficiale, dopo alcune performance in contesti amatoriali, anche l’asso siciliano del Team Clementino, Rosario Caci, 9 anni, da Gela, che ha proposto “Abbracciame” di Andrea Sannino. Autodidatta, Rosario ha una sfrenata passione per la musica neomelodica, di cui conosce tutti gli artisti. Nei giorni scorsi è stato ricevuto in Comune dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Salvatore Incardona. Nel team dell’artista campano anche il giovanissimo rapper Zineddine Fatnassi, in arte Afa-Bang, 12 anni, nato a Lamezia Terme da famiglia tunisina e attualmente residente nel quartiere Baggio di Milano. Zineddineha già un ottimo seguito su YouTube (7480 iscritti) e TikTok (8812 followers), e coi suoi rap ha conquistato anche l’attenzione di Strap, portale web dedicato all’hip hop. Alle Blind Audition della settimana scorsa ha eseguito “Cara Italia” di Ghali e improvvisato un freestyle con lo stesso Clementino.

Esclusi, nonostante le ottime performance, il piccolo showman messinese Italo Bartolomeo Fucile, 11 anni, e il catanese Claudio Allatta, 12, che hanno proposto rispettivamente “Eri piccola” (Fred Buscaglione) e “Your song” (Elton John).

