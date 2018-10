Infrastrutture: Tajani propone fondo per lo sviluppo del Sud

BRUXELLES - "Ho illustrato al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le mie idee su quello che potrebbe essere un fondo per lo sviluppo del Sud per realizzare infrastrutture": così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando alla stampa dopo l'incontro a Bruxelles con il governatore della Sicilia. "Ne parleremo nella mia visita a Palermo entro la fine dell'anno - ha annunciato - visto che ho accettato l'invito che mi ha rivolto il presidente". Durante l'incontro, ha spiegato Tajani, "abbiamo affrontato la questione molto importante delle infrastrutture, che devono essere migliorate in Sardegna, in Sicilia come in tutta l'Italia meridionale per rendere più competitivi territori che sono bellissimi e che hanno un potenziale turistico che ancora oggi non è sfruttato proprio per carenza delle infrastrutture. Credo che il sistema aeroportuale siciliano debba essere rinforzato", ha sottolineato il presidente dell'Eurocamera.

