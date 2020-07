Ue premia tre Atenei toscani

BRUXELLES - Ci sono tre Atenei toscani tra le 24 alleanze transnazionali di università europee premiate dalla Commissione Ue, nell'ambito del bando European Universities. Università degli Studi di Firenze, Scuola Normale e Scuola Superiore Sant'Anna sono infatti tra gli Atenei italiani vincitori del bando e faranno parte della nuova rete di alleanze tra Università e Istituti di formazione superiore di tutta l'Ue. "È sicuramente un grande risultato per gli Atenei toscani, a conferma che la direzione intrapresa è quella giusta" ha dichiarato la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni. "Oltre ai tre Atenei selezionati, l'Università di Pisa è nella lista di riserva e l'Università degli Studi di Siena si è posizionata tra i primi trenta consorzi. Si tratta quindi di un riconoscimento importante della capacità progettuale delle nostre università in ambito europeo". Le 'Università europee' sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore che si uniscono in alleanze per la conoscenza e la ricerca, a beneficio di studenti, docenti e della società civile. Le European Universities, realizzate con il sostegno finanziario dei programmi Erasmus + e Horizon 2020, migliorano la qualità, l'inclusione, la digitalizzazione e l'attrattiva dell'Istruzione superiore europea.

