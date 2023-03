Von der Leyen: "Importante garantire aperture verso la Cina"

BRUXELLES - "È di vitale importanza garantire la stabilità diplomatica e l'apertura delle linee di comunicazione con la Cina: non credo che sia percorribile - né nell'interesse dell'Europa - sganciarsi dalla Cina e per questo motivo dobbiamo concentrarci sul de-risking, non sul de-coupling, è uno dei motivi per cui presto mi recherò a Pechino insieme al presidente Macron". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo sui rapporti Ue-Cina. Tuttavia, "il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le relazioni", ha aggiunto.

"Non saremo mai timidi nel sollevare le questioni di grande rilevanza che ho già esposto, ma credo che dobbiamo lasciare spazio a una discussione su un partenariato più ambizioso e su come rendere la concorrenza più equa e disciplinata", ha spiegato von der Leyen. "Ci sono alcune isole di opportunità su cui possiamo basarci, come il cambiamento climatico e la protezione della natura", ha continuato, accogliendo "con grande favore il ruolo di primo piano svolto dalla Cina nell'assicurare lo storico accordo globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal".

"In un periodo di conflitti e tensioni a livello mondiale, si tratta di risultati diplomatici notevoli, a cui Cina e Unione europea hanno lavorato insieme. Siamo ansiosi di lavorare insieme con lo stesso spirito in vista della COP28 che si terrà quest'anno, questo dimostra cosa si può fare quando gli interessi si allineano e che la diplomazia può ancora funzionare, che si tratti della preparazione alle pandemie, della non proliferazione nucleare o della stabilità finanziaria globale", ha rilevato la presidente della Commissione.

Dalla Cina "possiamo aspettarci di vedere una maggiore attenzione alla sicurezza, sia essa militare, tecnologica o economica, possiamo anche aspettarci misure di controllo economico ancora più severe, come parte di un rafforzamento del controllo del Partito Comunista Cinese per guidare l'economia attraverso le sue istituzioni e i suoi leader e possiamo aspettarci una chiara spinta a rendere la Cina meno dipendente dal mondo e il mondo più dipendente dalla Cina", ha proseguito il capo dell'esecutivo Ue.

"Come ha detto senza mezzi termini il presidente Xi qualche anno fa, "la Cina deve rafforzare la dipendenza delle catene di produzione internazionali per formare una potente capacità di contromisura e di deterrenza". Questo "è particolarmente vero quando si tratta di materie prime critiche come il litio o il cobalto", ha sottolineato von der Leyen. "Il modo in cui la Cina rispetterà gli obblighi internazionali in materia di diritti umani sarà un altro banco di prova per capire come - e quanto - potremo cooperare con la Cina.

Così come la Cina ha rafforzato la sua posizione militare, ha anche incrementato le sue politiche di disinformazione e di coercizione economica e commerciale", ha spiegato. "Si tratta di una politica deliberata che mira a far sì che gli altri Paesi si conformino e si adeguino. Lo abbiamo visto quando la Cina ha risposto all'apertura di un ufficio di Taiwan a Vilnius adottando misure di ritorsione contro la Lituania e altre società europee".

Lo si è anche visto "con i boicottaggi popolari contro i marchi di abbigliamento che si esprimono sui diritti umani o con le sanzioni contro i deputati, i funzionari e le autorità accademiche per le loro prese di posizione sulle azioni della Cina: abbiamo visto che gli Stati membri devono sempre più spesso affrontare le attività cinesi nelle loro società, che non sono tollerabili", ha aggiunto.

"Le nostre relazioni sono sbilanciate e sempre più influenzate dalle distorsioni create dal sistema capitalistico statale cinese, dobbiamo quindi riequilibrare queste relazioni sulla base della trasparenza, della prevedibilità e della reciprocità e garantire che le nostre relazioni commerciali e di investimento promuovano la prosperità in Cina e nell'Ue", ha detto von der Leyen. "L'Accordo globale sugli investimenti, i cui negoziati si sono conclusi nel 2020, mirava a tale riequilibrio, ma dobbiamo riconoscere che il mondo e la Cina sono cambiati negli ultimi tre anni e dobbiamo rivalutare l'Accordo alla luce della nostra più ampia strategia per la Cina", ha sottolineato.

"Siamo preoccupati da ciò che sta dietro al ritorno della Cina sulla scena globale: in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Cina ha la responsabilità di salvaguardare i principi e i valori che sono alla base della Carta Onu e ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta, ma questa pace può essere giusta solo se si basa sulla difesa della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha precisato. E sul conflitto in Ucraina: "il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le relazioni", ha aggiunto.

"L'Ucraina definirà i termini di una pace giusta, che richiede il ritiro delle truppe di invasione: qualsiasi piano di pace che consolidi di fatto le annessioni russe non è semplicemente un piano praticabile", ha spiegato von der Leyen. "Le dimostrazioni di forza militare nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Cinese Orientale e al confine con l'India, colpiscono direttamente i nostri partner e i loro legittimi interessi e noi sottolineiamo l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan, perché qualsiasi indebolimento della stabilità regionale in Asia, la regione a più rapida crescita del mondo, si ripercuote sulla sicurezza globale, sul libero flusso del commercio e sulla sicurezza dei paesi in via di sviluppo", ha ancora sottolineato. Poi ha aggiunto: "Il modo in cui la Cina rispetterà gli obblighi internazionali in materia di diritti umani sarà un altro banco di prova per capire come - e quanto - potremo cooperare con la Cina"

"Lungi dall'essere scoraggiato dall'atroce e illegale invasione dell'Ucraina, il Presidente Xi mantiene la sua "amicizia senza limiti" con la Russia di Putin e c'è stato un cambiamento di dinamica nelle relazioni tra Cina e Russia: dalla visita è emerso chiaramente che la Cina vede nella debolezza di Putin un modo per aumentare la propria influenza sulla Russia ed è chiaro che l'equilibrio di potere in questo rapporto - che per la maggior parte del secolo scorso ha favorito la Russia - si è ora invertito", ha detto.

"Le parole più eloquenti sono state quelle pronunciate dal Presidente Xi nei confronti di Putin sui gradini fuori dal Cremlino, quando ha detto: 'In questo momento ci sono cambiamenti che non si vedevano da 100 anni e siamo noi a a guidare questi cambiamenti insieme' ", ha ricordato von der Leyen.

© Riproduzione riservata