Libia: Corrao (M5S), governo rilancia centralità Sicilia

STRASBURGO - "La scelta di Palermo per ospitare il vertice sulla Libia non è casuale. Il governo Conte comprende e rilancia la centralità della Sicilia come luogo cardine e strategico per il futuro dell'area mediterranea". A dichiararlo è l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao componente delle commissioni Sviluppo e Libertà civili del Parlamento Europeo a proposito della conferenza sulla Libia a Palermo.

"Purtroppo chi solleva polemiche sulla mancata presenza di alcuni leader - spiega Corrao - evidentemente capisce davvero poco di politica internazionale e nel goffo tentativo di screditare il governo italiano, scredita solo se stesso. Auguro al presidente Conte e ai leader presenti, un buon lavoro" conclude Corrao.

