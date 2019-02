Ue: Armao presidente intergruppo regionale per insularità

PALERMO - Il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, è stato eletto, all'unanimità, presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità, istituito presso il Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles. Un intergruppo formato dai membri del Comitato provenienti dalla Corsica, da Cipro, Malta, dalle isole Baleari, isole Azzorre, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Un organismo fortemente voluto dal vicepresidente Armao per rilanciare le questioni connesse alla condizione di insularità nella politica europea, come nelle singole politiche nazionali. Vicepresidente dell'Intergruppo è stata eletta Marie-Antoine Maupertuis, vicepresidente della Corsica, mentre segretario dell'Intergruppo sarà Leonardo Di Giovanna. "E' un bel risultato per la Sicilia, raggiunto grazie ai negoziati con Bruxelles e all'impegno sui temi della condizione di insularità - ha detto il neopresidente del gruppo -. Solo attraverso la compiuta affermazione delle misure di riequilibrio, le isole europee, a partire dalla Sicilia, potranno rilanciare le proprie prospettive di crescita. In questo senso occorre fare sistema non solo per la continuità territoriale, ma anche per la fiscalità di sviluppo". "In Italia - ha aggiunto Armao - i cittadini che vivono nelle isole sono il 12%, tra Sicilia, Sardegna e quelle minori. La questione dell'insularità era riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione, prima della riforma del 2001, poi é progressivamente scomparsa dell'agenda politica, nello stesso tempo, le politiche di perequazione e degli aiuti di Stato non hanno tenuto conto delle caratteristiche territoriali specifiche delle isole".

© Riproduzione riservata