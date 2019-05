Europarlamento sui campi della serie B con azioni 'pro-voto'

BRUXELLES - Sport ed elezioni europee si ritrovano mano nella mano sui campi di calcio italiani. In vista dell'appuntamento elettorale del 26 maggio, il Parlamento europeo lancia una serie di iniziative pro-voto negli stadi della Serie B. Sei le città scelte dall'Europarlamento e dalla Lega B per promuovere la partecipazione dei cittadini alle elezioni Ue: Benevento, Foggia e Salerno per la 37/a giornata, in programma dal 4 al 6 maggio, e Lecce, Palermo e Pescara, per la 38/ e ultima giornata del campionato. Per sensibilizzare i tifosi, in particolare quelli di casa, il Parlamento Ue ha lanciato assieme all'Istituto europeo di design il concorso 'Tutto in un Giorno', in cui i giovani creativi hanno realizzato delle bandierine che 'ricreano' i colori del Benevento, del Foggia, della Salernitana e di Lecce, Palermo e Pescara. Le bandierine presentano alla base una striscia StavoltaVoto.eu, la campagna lanciata dal Parlamento europeo per invitare gli elettori alle urne.

L'obiettivo dell'iniziativa - accompagnata allo stadio dalla promozione del voto tramite striscioni, spot elettorali e azioni social - è infatti quello di sensibilizzare il pubblico presente, e quello che da casa assiste alle partite, sull'importanza della partecipazione elettorale in uno scrutinio che segna il futuro dell'Ue. Sono oltre 270 mila gli europei che si sono iscritti al portale Stavoltavoto.eu, impegnandosi a votare alle elezioni del 26 maggio e a coinvolgere amici, parenti e i loro contatti social nel grande evento europeo della democrazia. Con oltre 28 mila adesioni l'Italia è sul podio per iscritti nazionali alla piattaforma, terza dietro a Germania e Croazia.

