Trasporti: 20 milioni per sistemi mobilità 'smart' nel Sud Italia

BRUXELLES - Migliorare e rendere più fluidi i flussi di traffico, passeggeri e merci, all'interno delle grandi reti di trasporto europee Ten-T. Questo lo scopo dello stanziamento da 20 milioni di euro messo a disposizione dal Pon Infrastrutture e reti - il Programma operativo nazionale gestito dal Ministero delle infrastrutture e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) - per progetti di 'Sistemi di trasporto intelligenti' (Its). Gli Its sono sistemi fondati sull'interazione fra informatica e telecomunicazioni per trasformare i trasporti in un sistema integrato nel quale i flussi di traffico sono meglio distribuiti. I 20 milioni del Pon-Ir saranno finalizzati a raccogliere proposte progettuali per realizzare piattaforme e strumenti di infomobilità per il monitoraggio e la gestione del passaggio di merci e persone, aumentando così l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità ambientale ed economica delle infrastrutture. Possono presentare proposte i soggetti pubblici e privati che forniscono servizi di pubblica utilità o interesse in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. La documentazione deve essere inviata entro il 23 settembre all'indirizzo: dg.prog-div2@pec.mit.gov.it.

© Riproduzione riservata