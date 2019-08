Sicilia, a breve decreti per 30 milioni agli agricoltori

PALERMO - Altri trenta milioni di euro dalla Regione Sicilia a favore degli agricoltori dell'isola e soprattutto per lo sviluppo delle aree interne. Le risorse sono quelle del Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Dopo l'approvazione e pubblicazione sul sito del dipartimento regionale

dell'Agricoltura delle graduatorie definitive di 4 Misure strategiche del Psr, adesso avverrà l'emissione dei decreti di finanziamento.

Complessivamente si tratta di 30,6 milioni di euro destinati a 408 progetti così ripartiti: dieci milioni e mezzo milioni di euro per "investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di infrastrutture comprese interventi nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" (16 progetti); otto milioni di euro per la "fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e

infrastrutture turistiche" (40 progetti); cinque milioni di euro circa per la "manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e dei borghi rurali" (12 progetti); sette milioni di euro per "l'avviamento di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali" (350 progetti). Un significativo passo in avanti - dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - sul fronte della spesa regionale nel settore dell'agricoltura. Si tratta di progetti che possono contribuire ad attenuare i fenomeni di declino socio-economico dell'Isola, creando nuova occupazione e sviluppo, ma soprattutto riequilibrando il rapporto tra città e campagna, attraverso un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità rurale".

