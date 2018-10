Citroen Italia chiude a settembre con quota mercato del 4,7%

ROMA - Continua il trend positivo per Citroën che in Italia chiude il mese di settembre con oltre 75.000 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, per una quota di mercato pari al 4,7%. In particolare, nell'ambito delle autovetture, Citroën incrementa le vendite dell'8%, in un mercato che al contrario registra una flessione superiore al 25% nel singolo mese di settembre e quasi del 3% da inizio anno. La spinta maggiore è stata dettata dalle vendite della Citroën C3, che da inizio anno ha superato le 32.000 immatricolazioni e conferma il suo successo mantenendosi al quarto posto nel suo segmento e tra i 10 modelli di autovetture più vendute in assoluto in Italia. C3 Aircross, con oltre 13.000 immatricolazioni da inizio anno, sta scalando la classifica del segmento B Suv e rientra nella Top 10 del suo segmento. A soli sette mesi dal lancio, bene anche C4 Cactus che rientra nella Top 10 delle berline di segmento C.

Inoltre, le monovolume C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer si mantengono, nel loro insieme, nella Top 3 del loro segmento.

Infine Space Tourer nel singolo mese di settembre si è posizionata quarta nel suo segmento.

Dall'analisi della struttura del mercato autovetture, nel canale dei privati Citroën in Italia mantiene il suo trend di crescita positivo, in controtendenza rispetto al mercato che registra una flessione superiore al 4%.

Nel mercato dei veicoli commerciali, con oltre 10.400 immatricolazioni nei primi 9 mesi dell'anno ed una crescita dell'8% rispetto al 2017, la casa del Double Chevron mantiene la quarta posizione nel ranking delle Marche. Il modello che ha contribuito maggiormente a queste performance è Citroën Jumper che ha incrementato le vendite del 32%, seguito da Jumpy(+ 9 %).

