Aston Martin Milano passa di mano, rilevata da Gino SpA

ROMA - Il gruppo automobilistico piemontese Gino SpA ha rilevato le attività di Aston Martin Milano a far data da lunedì 8 ottobre. A darne notizia con un paio di settimane di ritardo sull'operazione è stata la stessa Casa di Gaydon che in una nota sottolinea: "A partire dal lancio della nuovissima DB11 Volante e della nuova Vantage nel 2018, così come della DBS Superleggera, Gino S.p.A. entra a far parte della famiglia Aston Martin in un periodo particolarmente stimolante".

Nata nel 1959 come prima concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo, la Gino Rag. Felice & Figlio snc, trasformata in seguito in società per azioni, è cresciuta negli anni sino a diventare una delle realtà più importanti del nord Italia: oggi conta 12 punti commerciali fra Piemonte, Liguria e Toscana (due a Cuneo, uno ad Asti, Monticello d'Alba, Albenga, Savona, Arma di Taggia, Moncalieri, Alessandria, Pisa, Lido di Camaiore e Sarzana) e detiene il mandato per la vendita di veicoli dei marchi Bmw, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Lotus, Volvo, Skoda, Toyota e Maserati e gruppo FCA.

Alessandro Gino, general Manager di Gino Group, ha commentato la notizia con parole di soddisfazione: "Siamo entusiasti di rappresentare Aston Martin e i suoi capolavori iconici e fatti a mano in Italia - ha detto -. Siamo orgogliosi di poter essere parte integrante della futura strategia di Aston Martin in Europa, il più iconico marchio del lusso britannico, identificabile sia dal suo design innovativo sia dalle prestazioni delle sue vetture. Implementeremo un team dedicato di professionisti altamente qualificati per garantire che Aston Martin raggiunga il successo commerciale che merita nell'area di Milano e nel Nord Ovest d'Italia".

In merito all'operazione, Ulrich Schaefer, presidente di Aston Martin Europe, ha sottolineato: "L' Italia è un mercato molto importante in Europa per le auto di lusso. Con Aston Martin presente a Milano, sono assolutamente certo che, grazie ai nostri attuali prodotti e quelli futuri che verranno lanciati nei prossimi anni, l'Italia possa ritagliarsi e giocare un ruolo importante nei nostri piani aziendali. Per questo non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto e nel rispetto della massima fiducia con il nostro nuovo partner di Milano. Gino Rag.

Felice & Figlio S.p.A. è una realtà particolarmente esperta e attiva, e abbiamo già avuto modo di condividere diverse idee sulle possibili attività future".

© Riproduzione riservata