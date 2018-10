Auto elettriche, in Cina prima fabbrica Vw con piattaforma modulare

ROMA - Volkswagen Group China costruisce la prima fabbrica pensata specificatamente per la produzione su base MEB, la sua piattaforma modulare per le auto elettriche. Ad Anting, infatti, è iniziata la costruzione del primo stabilimento del gruppo progettato appositamente per la produzione su base MEB. Il primo modello prodotto nella fabbrica Saic Volkswagen sarà un suv Volkswagen, nel 2020. In questo stabilimento, oltre che in quello Faw-Volkswagen di Foshan, inaugurato quest'estate, si inizieranno a produrre vetture elettriche basate su questa piattaforma subito dopo l'avvio dei lavori a Zwickau, in Germania, dove debutterà a livello mondiale la produzione su base MEB.

''Grazie alla piattaforma MEB, saremo in grado di produrre agevolmente veicoli elettrici all'avanguardia per i nostri Clienti cinesi su larga scala. Il gruppo Volkswagen, le sue marche e i loro partner cinesi si concentrano in maniera consistente sulla mobilità sostenibile e spingono la trasformazione dell'industria automobilistica, in questo Paese e nel mondo. Così facendo, enfatizziamo l'importanza del mercato cinese per il gruppo'' ha affermato Herbert Diess, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel 2020 il nuovo stabilimento di Anting (Shanghai) produrrà vetture e sistemi di batterie basati sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen, concepita specificatamente per la produzione di massa di veicoli elettrici.

La struttura è dotata di più di 1.400 robot standard nell'Industria 4.0 e di una gamma di tecnologie che include intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale, che la rendono uno stabilimento di produzione intelligente e digitalizzato. Su un'area di oltre 610.000 metri quadrati, l'impianto per i NEV (New Energy Vehicles) include una varietà di diverse aree funzionali come quelle dedicate alle apparecchiature di stampaggio, officine per l'assemblaggio delle batterie e un circuito di prova, tra le altre. Inoltre, utilizza 27 tipi di tecnologie ecosostenibili con un focus particolare sulla preservazione dell'acqua, sul risparmio di energia e sulla riduzione delle emissioni di CO2.

L'avvio della produzione nello stabilimento è previsto entro il 2020, con una capacità annuale pianificata di 300.000 unità, che comprenderanno diversi nuovi veicoli di Saic volkswagen, inclusi suv di medie e grandi dimensioni puramente elettrici, e sistemi di batterie. Il primo a uscire dalle linee sarà un suv della marca Volkswagen. La fabbrica sarà di supporto alla strategia del gruppo Volkswagen per l'e-mobility in Cina. La produzione di Anting sarà basata sulla MEB, la prima piattaforma modulare per veicoli completamente elettrici del Gruppo sviluppata per la produzione di massa. L'apertura di un secondo stabilimento Faw-Volkswagen a Foshan, lo scorso giugno, ha rappresentato un altro passo importante per la strategia di elettrificazione in Cina. Grazie all'espansione dell'impianto, la capacità annuale di quest'ultimo sito è raddoppiata, passando da 300.000 a 600.000 unità. Oltre ai nuovi modelli suv Volkswagen e Audi, le vetture prodotte attualmente su base MQB stanno progressivamente venendo elettrificate. Inoltre, entro il 2020 a Foshan sarà avviata la produzione di veicoli e di sistemi di batterie MEB. A fine maggio è cominciata la produzione di modelli Volkswagen nello stabilimento Faw-Volkswagen a Qingdao. Questa struttura produttiva flessibile permette la costruzione, sulla stessa linea, di modelli sia con motore a combustione interna, sia con sistemi a trazione elettrica. Nello stesso impianto Faw-Volkswagen produrrà anche sistemi di batterie per la piattaforma MQB.

© Riproduzione riservata