L'universo E-Bike protagonista a Eicma 2018

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 7 NOV - Non solo moto, ma anche E-bike. Sono 60 i brand che quest'anno mettono in mostra ad Eicma le ultime novità dell'universo della bicicletta a pedalata assistita. La 76° Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, aperta al pubblico da domani fino a domenica a Fiera Milano-Rho, accende i riflettori sulla più nuova tra le offerte di mobilità che sta riscuotendo un grande successo sul mercato.

In una grande area speciale dedicata a questa forma di mobilità verde è possibile toccare con mano e provare gli ultimi modelli prodotti delle aziende italiane ed internazionali. Con la pista presentata oggi e la presenza di numerose novità dentro i sei padiglioni occupati da questa edizione, Eicma conferma infatti la propria attenzione all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della mobilità su due ruote. Una filosofia bene espressa dallo slogan scelto quest'anno per la Rassegna "Vediamo strade che ancora non esistono" .

"La mobilità a pedalata assistita - ha spiegato Andrea Dell'Orto, Presidente di Eicma presentando l'area speciale - è ormai una realtà consolidata a livello mondiale. E in questo scenario anche le nostre imprese concorrono ad essere protagoniste non solo nella produzione, che nel 2017 è cresciuta del 48%, ma anche in tutta la filiera in termini di componentistica, progettazione, design e brevetti".

"Il mercato - ha aggiunto Dell'Orto - sta facendo registrare una fortissima crescita: solo l'anno scorso sono state vendute in Italia quasi 150mila e-bike, pari a un più 19% rispetto al 2016 e anche i numeri di quest'anno sono molto positivi e confermano il trend di crescita registrati l'anno scorso". "L'innovazione - ha concluso - è da sempre protagonista del nostro evento espositivo. L'aerea e-bike, in particolare, è già il terzo anno che viene offerta come opportunità alle imprese e per gli appassionati e quest'anno occupa una superficie ancora più grande rispetto alle edizioni precedenti a conferma del crescente interesse attorno a questo mondo".

© Riproduzione riservata