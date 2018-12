Budget per l'acquisto dell'auto cala nel 2018 a 22.400 euro

Cala nel 2018 il budget destinato all'acquisto dell'auto: 22.400 euro è la cifra media che nel quest'anno le famiglie italiane hanno deciso di spendere per una vettura nuova, in calo di circa 400 euro (il 2,0%) rispetto al 2017, quando la spesa media era di 22.800 euro. E' quanto emerge da un'indagine dell'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK. La ricerca è stata svolta su un campione di cinquantamila richieste di preventivo che gli italiani hanno effettuato nel corso dei primi undici mesi dell'anno (gennaio - novembre 2018) per comprendere quale fosse l'auto più giusta per i propri bisogni e per il proprio budget di spesa. Ebbene, una richiesta su due (il 50,1%) è stata relativa a veicoli che, a listino, costano dai 10 ai 20mila euro; il 32,2% del totale riguardava veicoli tra i 20 e i 30mila euro mentre il 9,6% puntava all'acquisto di veicoli di prezzo compreso tra i 30mila e i 40 mila euro. Tra le differenze regionali si conferma il divario tra Nord e Sud. Seppur registrando una decisa flessione, in linea con la tendenza nazionale, come nel 2017 l'importo medio più elevato che le famiglie italiane vorrebbero spendere si registra in Trentino-Alto Adige (24.100 euro). Il Veneto (23.700 euro) migliora la terza posizione del 2017 e passa al secondo posto.

Il Lazio (21.050 euro) si piazza ultimo, preceduto dalla Sicilia (21.150 euro) e dalla Sardegna, che registra un significativo aumento dell'1,2%, il più alto della classifica, e stabilisce la spesa media a 21.400 euro.

© Riproduzione riservata