Rimorchi, parco circolante in aumento in cinque anni

ROMA - Il parco circolante di motrici - fino al 2017 - in Italia è composto da 172.921 unità ed è cresciuto del 15,7% rispetto al2013. Il parco veicolare italiano di rimorchi, secondo i dati Istat elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro, è composto da 379.126 unità ed è aumentato del 9,4% rispetto al 2013. A livello regionale, il maggior aumento del parco veicolare dal 2013 al 2017 si è registrato in Molise (+38,1%), Campania (+24,1%) e Trentino Alto Adige(+18,3%). Le prime due regioni si confermano in testa anche nella graduatoria delle regioni in base alla crescita del parco veicolare di rimorchi: infatti i rimorchi in circolazione dal 2013 al 2017 in Molise sono aumentati del 25,9% ed in Campania del 20,2%. Dietro Molise e Campania si colloca la Sicilia, con un aumento del 15,4%.

© Riproduzione riservata