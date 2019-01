Con Suzuki e Rally Talent potenziali campioni già a 16 anni

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Alla presenza di Angelo Sticchi Damiani presidente ACI Italia, e di Massimo Nalli presidente di Suzuki Italia, è stata ufficializzata la nascita della partnership, nell'ambito della sesta edizione di Aci Rally Italia Talent, tra ACI e Suzuki. Durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede dell'Automobile Club Milano, Sticchi Damiani e Nalli, assieme all'organizzatore del Rally Itala Talent Renzo Magnani, hanno illustrato il programma per il 2019, finalizzato - com'è noto agli appassionati del settore - alla scoperta di giovani talenti nel mondo dei rally. Il format di Rally Italia Talent pensato con ACI per dare la possibilità agli aspiranti piloti e navigatori di partecipare gratuitamente a un vero rally e, quest'anno, utilizzando una vettura ampiamente collaudata nelle competizioni e perfettamente in linea con l'esperienza di Suzuki nel mondo del rally. Come ha sottolineato Nalli, citando la presenza che la Casa di Hamamatsu esprime da anni nel mondo del motorsport, con il primo Trofeo dedicato al fuoristrada nel 2000, due iniziative come Suzuki Rally Cup e il Suzuki Rally Trophy hanno animato e continuano ad animare il panorama rallistico italiano puntando a promuovere la diffusione e la pratica della disciplina. Grazie alla specifica versione Swift 1.0 Boosterjet RS da Rally, Suzuki offre a gentlemen driver e piloti emergenti soluzioni convenienti e affidabili, appaganti nelle prestazioni e soprattutto con costi di gestione estremamente competitivi. Ora Swift nella versione Sport 1.4 Turbo diventa l'auto ufficiale dell'edizione 2019 di ACI Rally Italia Talent, una iniziativa - va ricordato - che è aperta a persone di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e che abbiano un'età minima di 16 anni, con o senza esperienze di corse. Per i minori di 18 anni è obbligatoria una dichiarazione di assenso e liberatoria, sottoscritta da parte di chi ne esercita la patria potestà. Il programma (scaricabile dal sito www.rallyitaliatalent.it) prevede selezioni su aree non aperte alla circolazione - da cui la non necessità della patente di guida - con un calendario che prevede eventi su due o tre giornate, sino alla finale in marzo.

Il primo appuntamento si è già svolto nel weekend dell'11-13 gennaio sul Cremona Circuit di San Martino del Lago (CR). Nei giorni 18 e 19 la 'macchina' organizzativa dell'Aci Rally Italia Talent si sposterà in Sardegna sulla Pista del Corallo di Alghero (SS), per poi essere dal 25 a 27 sul Circuito di Siena, nell'omonima città toscana. In febbraio dall'1 al 3 appuntamenti ad Arce (FR) presso il Centro Tecnico Federale M33 Valle del Liri e dall'8 al 10 sul Circuito d'Abruzzo di Ortona (CH). Dal 15 al 17 febbraio selezioni in Puglia, più precisamente sul Circuito La Conca di Muro Leccese (LE), mentre gli aspiranti piloti dell'ACI Rally Italia Talent potranno ritrovarsi sull'Autodromo di Adria dal 22 al 24 di febbraio. Due gli appuntamenti in calendario per marzo: in Sicilia a Pergusa (EN) sull'omonimo Autodromo (dall'1 al 3) e in provincia di Cuneo sul Circuito Internazionale di Busca nei giorni 8, 9 e 10. In tutte queste location gli aspiranti piloti, assistiti dagli istruttori professionisti di Rally Italia Talent, si cimenteranno contro il cronometro al volante di sette Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS appositamente allestite. (ANSA)

