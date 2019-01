Mercedes-AMG A35 4matic ancora più sportiva con Race Edition

In occasione del debutto, la A35 4matic AMG sarà disponibile nell'inedita serie speciale 'Race Edition', che rende ancora più sportiva ed esclusiva la nuova porta d'ingresso al mondo delle alte prestazioni firmate 'One man, one engine'. Caratterizzata dalla livera grigio magno designo e i cerchi da 19 pollici multirazze neri, la Race Edition esalta al massimo la sportività tipica del marchio grazie al Track Pace e al Ride Control, offerti nella dotazione di serie insieme ai Pacchetti Night AMG Luxury, con un vantaggio cliente di oltre 5.000 euro rispetto all'offerta degli equipaggiamenti. La A35 4matic AMG Race Edition ed è un'esclusiva per il mercato italiano ed è disponibile per numero limitato di vetture a 54.906 euro. L'AMG Track Pace PACE è un 'ingegnere di pista virtuale', in grado di registrare più di 80 dati tra velocità, accelerazione, tempi parziali, tempi sul giro e gap rispetto al tempo di riferimento. Grazie a un nuovo algoritmo, che riesce a determinare la posizione dell'auto con la massima precisione possibile, e capisce persino se si è abbandonato il circuito o si è presa una scorciatoia. Oltre ai dati GPS, l'algoritmo utilizza le informazioni fornite dai sensori di bordo (accelerazione, giroscopio, angolo di sterzata, velocità di rotazione delle ruote). A sottolinere l'inclinazioni sportiva della Race Edition anche i 'manettini' al volante e il Ride control, attraverso il quale il guidatore può scegliere tra tre diverse regolazioni dell'assetto, che spaziano da una taratura confortevole a una più sportiva. Salgono a bordo di questa versione di A35 AMG la radio digitale, la possibilità di caricare il cellulare in modalità wireless, la smartphone integration e il Pacchetto luxury che include: fari LED Multibeam e anabbaglianti adattivi, tetto panorama, navigatore, sistema multimediale intelligente MBUX con schermo guidatore e schermo centrale da 10,25'', Sound System Surround di Burmester con 12 altoparlanti e una potenza complessiva di 590 watt, sedili anteriori riscaldabili ed elettrici con memoria, Keyless Go, Mirror pack, luci soffuse ambient a 64 colori, Parkassist con PARKTRONIC, supporto lombare e soglie di ingresso anteriori illuminate. Equipaggiata con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri di nuova concezione, la A 35 4MATIC AMG ha una potenza di 306 CV e accelera da 0 a 100 in 4,7 secondi.

