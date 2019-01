Alpine al Rallye di Montecarlo contro il tumore al seno

Adrenaline24H sarà media partner ufficiale del marchio Alpine Italia per il Rallye di Montecarlo Historique, gara che dopo diversi anni partirà nuovamente da Milano nella giornata di domani.

Alpine Italia non solo sarà sponsor della partenza meneghina di questa competizione ma sosterrà anche l'avventura dell'equipaggio ufficiale di Adrenaline24H, composto da Alexia Giugni e Nunzia del Gaudio: unico equipaggio femminile italiano, che partirà da Milano con una scattante Alpine A110 e che per l'occasione vestirà il 'fiocco rosa' simbolo di Europa Donna per sensibilizzare il pubblico verso i progetti di questa importante associazione per la lotta contro il tumore al seno.

Adrenaline24H ha infatti deciso di supportare Europa Donna Italia, sede nazionale di Europa Donna-European Breast Cancer Coalition, per la realizzazione del primo, completo e autorevole portale di orientamento per la prevenzione e cura del tumore al seno.

Per promuovere e sensibilizzare il pubblico a favore della realizzazione di questo importante progetto, Adrenaline24H, come media partner ufficiale per il mondo delle auto d'epoca, svilupperà insieme a Europa Donna Italia, a partire proprio dal Rallye di Montecarlo Historique, una serie di eventi e partecipazioni ad attività legate al motorismo storico, divulgate via tv, web e social media. Le telecamere di Gentleman Driver TV documenteranno l'evento e saranno a fianco dell'equipaggio 'Fiocco Rosa' di Adrenaline24H per correre insieme a loro contro il tumore al seno. Un'occasione per legare sport e impegno sociale e promuovere le donazioni per la realizzazione di questo nuovo progetto di Europa Donna, fondamentale per tutte le donne che sono in gara per creare una guida completa per la cura del tumore al seno. Il via al Rallye storico più famoso al mondo sarà dato dalla sede dell'Automobile Club Milano in Corso Venezia domani. Da qui partirà il rombo delle auto d'epoca che andrà a riempire il centro città, per poi spostarsi per un passaggio alla sede milanese di Alpine Cars Italia e proseguire quindi per Montecarlo.

© Riproduzione riservata