Industria: partnership Movet-Regione Toscana per 'automotive 4.0'

Promuovere e facilitare collaborazioni interregionali per stimolare investimenti e mobilitare risorse pubbliche e private per il settore automotive nell'ambito della Piattaforma Europea per la Modernizzazione industriale – Gruppo tematico Industria 4.0 per la digitalizzazione delle Pmi. E' l'obiettivo dell'intesa siglata oggi a Pisa tra Regione e Movet, associazione che raggruppa le principali imprese toscane del settore automotive, le pmi della filiera e le università toscane che operano per il settore.

"Quello di oggi – sottolinea l'assessore regionale alle Attività Produttive, Stefano Ciuoffo – è un importante accordo che facciamo sulla strada intrapresa negli ultimi anni per diffondere tra le imprese le opportunità del 4.0 tramite collaborazioni con associazioni di categoria, privati, centri di ricerca. Movet rappresenta un fulcro di eccellenza nel settore in Toscana e proprio questo comparto, grazie all'avvento delle innovazioni del paradigma 4.0, subirà le maggiori trasformazioni. La Regione ha lavorato molto in questi ultimi due anni per incentivare la riconversione, non solo produttiva ma anche mentale, del lavoro in ottica 4.0".

Con questa intesa la Regione promuoverà le progettualità nella filiera automotive nell'ambito della Piattaforma europea per la modernizzazione industriale e faciliterà forme di collaborazione e partenariati pubblico-privati con Università, centri di ricerca e gli altri attori della Piattaforme europea per la modernizzazione industriale. Movet invece diffonderà informazioni tra i propri associati e promuoverà forme di aggregazione tra le imprese della filiera automotive per identificare proposte progettuali da sviluppare nella Piattaforma Europea e supporterà la Regione in attività conoscitive della filiera automotive.



