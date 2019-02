Salone Ginevra ospita Forum Shift Automotive su innovazione

Quello del Forum Shift Automotive è un importante appuntamento che richiamerà a Ginevra, nell'ambito della 89ma edizione del Salone Internazionale dell'Auto, i più più importanti guru dell'innovazione per per approfondire il tema delle nuove tecnologie nel mondo dell'auto e le sfide che verranno. Durante l'incontro aperto al pubblico, che si terrà il prossimo 6 marzo presso il Palexpo' di Ginevra, sono previsti numerosi interventi, accompagnati da discussioni e approfondimenti, che guideranno il visitatore alla scoperta del futuro. Nella prima sessione si parlerà di nuove tecnologie quali Cloud, sicurezza informatica, infrastrutture 5G, IoT (Internet of things), traffic control, intelligenza artificiale e realtà aumentata applicata all'industria dell'auto.

Il programma del pomeriggio affronta l'ampio tema delle auto intelligenti e della loro interazione con l'ambiente. ''Potremo gettare lo sguardo su molti argomenti interessanti riguardanti questo tema - ha affermato Maurice Turrettini, presidente del Geneva International Motor Show - e speriamo di poter coinvolgere in ugual modo i professionisti, i rappresentanti della stampa e gli espositori. Per questo motivo la conferenza si terrà nei padiglioni riservati alle auto''. Interverranno Bryn Balcombe, CSO di Roborace; Benny Daniels, partner, Frost & Sullivan; Michael Halbherr, presidente Trafi; Dimitri Konstantas, professore ISI dell'Università di Ginevra; Oliver Ouboter, CMO di Micro Mobility; Mike Peters, presidente Connected Car Division di Harman; Vitaly Ponomarev, CEO di WayRay; Sébastien Ruffino, head of BD & Strat. Alliances, Enrico Salvatori, senior VP & presidente EMEA di Qualcomm; Sarwant Singh, senior partner, Frost & Sullivan e Avijit Sinha direttore IoT and Intelligent Edge di Microsoft. Conduttore durante l'intero programma della giornata sarà Roger Lanctot, strategy analyst di Automotive Connected Mobility. Il Geneva International Motor Show organizza questo convegno in partnership con la IFA, la Fiera di Berlino e con il patrocinio dell'ITU , l'Internationan Telecommunication Union.

Il forum si terrà nel padiglione 6 del Palexpo', con inizio alle ore 10.00. Gli interessati possono acquistare in anticipo i biglietti, collegandosi al sito https://www.gims.swiss/shift-automotive dove è visualizzabile anche il programma aggiornato. La prima edizione del Forum Shift Automotive si è tenuta durante la IFA 2018 con l'intervento di noti relatori, in rappresentanza di Designworks Bmw Group, Daimler, Porsche, Nokia, Mesosphere, Accelere e KPMG.

© Riproduzione riservata