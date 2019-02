Dal 7 al 10 marzo 'Roma Motodays' 2019, tutto sulle due ruote

Il mondo delle due ruote in tutte le sue declinazioni. Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road, oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno persino la prima tappa di un trofeo internazionale. Dal 7 al 10 marzo 2019 alla Fiera di Roma torna 'Roma Motodays', l'evento che pone la lente d'ingrandimento sull'universo motociclistico mondiale nella città che in Italia vanta il maggior numero di immatricolazioni a due ruote. 'Tutte le moto portano a Roma' l'hashtag scelto da Roma MotoDays per l'undicesima edizione alle porte. "Plaudo alla volontà di promuovere le due ruote e sostenerle a tutti i livelli - ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presentazione avvenuta stamane alle Piscine del Foro Italico - Eventi come questo sono un plus economico per il Coni, per la Federmoto e anche per Fiera di Roma". L'amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti ha sottolineato che "le fiere sono un turbo economico, siamo molto orgogliosi di questa Roma Motodays perché Roma non poteva non avere una manifestazione sulle moto". A 360 gradi la presenza della Federmoto: "Ci saremo come dipartimento strada, fuori strada, educazione stradale - ha assicurato il numero uno della Fmi, Giovanni Copioli - ci saranno anche gare agonistiche all'interno dello spazio espositivo". All'evento sarà presente anche il nove volte campione del mondo Tony Cairoli e il leggendario Carl 'King' Fogarty, sette volte campione del mondo tra Superbike e Tourist Trophy all'Isola di Man. Biglietto intero 12 euro giovedì e venerdì, 16 euro sabato e domenica. Venerdì 8 marzo ingresso gratuito a tutte le donne che arriveranno in Fiera con moto o scooter.

Hanno già confermato la loro presenza 15 case motociclistiche, un trend in continua crescita fanno sapere gli organizzatori.

